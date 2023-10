Rückblick Damals: Luftige Attraktionen am Toggenburger Flugmeeting in Nesslau Aus vergangenen Zeiten – das Toggenburger Tagblatt veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor hundert, fünfzig, zwanzig oder zehn Jahren im Toggenburg passiert?

Vor 20 Jahren Die Landung mit dem Gleitschirm sollte möglichst präzis auf dem markierten weissen Punkt erfolgen. Bild: Toggenburger Tagblatt (1. Oktober 2003)

29. September: Ebnat. Der erste Jahrmarkt, den unsere Gemeinde am Donnerstag veranstaltet hat, ist ein voller Erfolg geworden. Für den Krämermarkt waren 100 Stände aufgestellt, die sämtlich besetzt waren. Der Viehmarkt, der auch früher schon abgehalten worden ist, war beschickt wie noch nie zuvor. Und ein Menschenverkehr herrschte, dass zeitweise durch die Hauptstrassen kaum ein Durchkommen war.

29. September: Bazenheid. Wir hatten im Laufe dieser Woche zweimal Gelegenheit, ein Geschwader von 6 Doppeldeckern über unsere Ortschaft fliegen zu sehen. Ausser den Geschwadern waren noch einzelne Flieger zu konstatieren, sodass an einem einzigen Tag an die zehn Flugmaschinen zu sehen waren. Dass man hier beinahe jede Woche Flieger zu sehen bekommt, hat wohl seinen Grund darin, dass Bazenheid genau in der Fluglinie von Dübendorf nach St.Gallen liegt.

28. September: Nesslau. Aktuelles Thema: Sollen unsere Kinder im Zeitalter des Fernsehens noch lesen? Die erste Veranstaltung der Freihand-Bibliothek Büelen-Nesslau war nach dem inneren Wert und Gehalt ein voller Erfolg. In ihrem ausgezeichneten Referat befasste sich die Referentin Frau Evelin Hasler, St.Gallen, vorerst mit der Erfindung des Fernsehens und der daraus in der Erziehung neu entstandenen Situation. Die Umwelt des Kindes ist durch das Fernsehen verändert worden. Aber das optische Zeitalter wird trotz alle dem nicht das Ende des Buchs bedeuten.

1. Oktober: Nesslau. Das Wetter am vergangenen Sonntag war ideal zum Fliegen, beurteilten die Organisatoren des Toggenburger Flugmeetings. 24 Gleitschirm- und neun Deltapiloten wagten sich in den Toggenburger Himmel. Am Flugmeeting wurde ein Wettbewerb durchgeführt. Das Ziel war es, möglichst auf einem gekennzeichneten Punkt in der Wiese neben der Firma Altherr in Nesslau zu landen, der Start erfolgte auf dem Stockberg.

1. Oktober: Lichtensteig. Das in einer Augustnacht vor dem Rathaus Lichtensteig aufgestellte Kunstwerk ist auf ebenso mysteriöse Weise wieder abtransportiert worden. Hat der Künstler sein Werk heimlich wieder entfernt, wie er es einst in einer Nacht aufgestellt hat? Die Metallskulptur stand seit dem 29. August fast am Fuss des Treppenaufgangs zum Rathaus. In einem anonymen Schreiben an die Stadtverwaltung wurden freie öffentliche Meinungsäusserung und freies künstlerisches Arbeiten für 30 Tage gefordert. Ergänzt wurde das mit dem Vermerk, Selbstironie habe noch nie geschadet. Die 30-Tage-Frist ist am Sonntag abgelaufen. (red)