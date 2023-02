Rückblick Damals: Leuchtende Kinderaugen und Konfettikanonen an den Fasnachtsumzügen in Hemberg, Mogelsberg und St.Peterzell Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

An der Peterzeller Konfettikanone kam niemand vorbei. Bild: Toggenburger Tagblatt

Vor 100 Jahren

10. Februar: Wattwil. Am kommenden Fasnachtssonntag findet im alkoholfreien Gasthaus zur Linde eine Fasnachtsbelustigung für Kinder statt. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Kinder sich hiebei in guter Hut befinden. Herr Bühler will in seinen freundlichen Räumen ein der Jugend angenehmes, harmloses Vergnügen bereiten, bei dem sie sich wohlfühlen sollen und wohin sie sich zurückziehen dürfen von der Gasse lautem Treiben. Für hungrige und durstige Schnäbel sorgt bei billigster Berechnung die freundliche Lindenwirtin, und die leuchtenden Blicke aus Kinderaugen werden wohl der grösste Lohn sein, den sie für all ihre Mühe und Arbeit erntet.

14. Februar: Lichtensteig. Der Gemeinderat hat beschlossen, Velofahrer, die nachts ohne Licht fahren, zukünftig mit der doppelten Busse, also mit 10 Franken zu büssen. – In den Schulen wird die Kropfbekämpfung mit den bekannten Jodtabletten ebenfalls durchgeführt.

Vor 50 Jahren

9. Februar: Oberhelfenschwil. Der vor zwei Jahren in Betrieb genommene Skilift erfreute sich so grossen Zuspruches, dass bereits in der letzten Saison eine Nachtbeleuchtung installiert wurde. Leider waren damals die Schneeverhältnisse sehr ungünstig, sodass nur wenige «Nachtfalter» anzutreffen waren. Bei den idealen Schneeverhältnissen, wie sie seit vielen Tagen hier oben herrschen, tummeln sich Gross und Klein munter auf den Skihängen. Somit sind auch die langen Winterabende kurz geworden, denn abends nach Feierabend zieht es viele Sportler an die frische, gesunde Bergluft. Was gibt es denn Schöneres, als tagsüber oder abends im Scheinwerferlicht sich vom Skilift hinaufziehen zu lassen und die Hänge hinunterzufahren. Aufgetankt mit frischer Bergluft und mit roten Wangen geht's wieder heimwärts.

Vor 20 Jahren

13. Februar: Unterwasser. Live vom Chäserrugg sendet das deutsche «SWR4 Bodenseeradio» am Samstag seine beiden Sendungen «Samstagsmagazin» und «Wunschmelodie». Die Kooperation mit dem Radiosender soll das Toggenburg bei deutschen Radiohörern der Bodenseeregion als gut erreichbare Ski- und Ausflugsregion noch bekannter machen. Das Toggenburg wird in der Sendung ausführlich vorgestellt mit Ausflugstipps und Interviews. Auch musikalisch ist das Toggenburg prominent vertreten: Die Toggenburgerli werden zusammen mit den Pajassen und Willi Valotti für gute Stimmung im Saal sorgen und musikalische Grüsse in die Bodenseeregion schicken.

Vor 10 Jahren

11. Februar: Neckertal. Leuchtende Kinderaugen in Hemberg, Mogelsberg und St.Peterzell: Am Wochenende zogen Maskierte anlässlich der Fasnachtsumzüge durch die Strassen. «Film ab», lautete das Motto in Hemberg; «so en Zirkus» nannten die Mogelsberger Narren ihr Treiben. In St.Peterzell herrschte kein «Dresscode» – man war einfach verkleidet. An der Peterzeller Konfettikanone kam jedoch niemand vorbei. (red)