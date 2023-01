Rückblick Damals: Für Kinder in Chile ausgesandt Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Sternsinger im Aussendungsgottesdienst: Nirgendwo sonst im Toggenburg sind so viele Kinder und Jugendliche unterwegs wie in Bütschwil. Bild: PD

Vor 100 Jahren

10. Januar: Wattwil. «Sage mir, wie du deine freie Zeit verwendest, und ich sage dir, was aus dir wird», hat einmal ein Jugendfreund am Schluss der Prüfung zu den Lehrlingen gesagt.

In Bestätigung dieses Ausspruches ist in der «Toggenburg» von Herrn E. Jucker, Jugendsekretär des Bezirks Hinwil, über das vielsagende Thema: «Meine Freizeitarbeit eine Lebensfrage», ein Vortrag gehalten worden, der geeignet wäre, eine segensreiche neue Bewegung in der manuellen Betätigung unserer schulentlassenen Jugend während ihrer freien Zeit anzubahnen.

Die neue Bewegung möchte auf den grundlegenden Anfängen aufbauen und besonders die Jugend im Lehrzeitalter in das Geheimnis der Freizeitarbeit einführen. Das Bedürfnis hiezu ist auch bei uns in hohem Masse vorhanden, wissen doch unsere Lehrlinge oft nicht, wie sie die freien Stunden zubringen können.

Vor 50 Jahren

10. Januar: Wattwil. Der Gemeinderat beantragt dem Regierungsrat die Einrichtung eines Helikopter-Landeplatzes im Krankenhausareal im Zusammenhang mit der Gestaltung der Umgebungsarbeiten.

Der Helikopter-Landeplatz besteht aus einer unterkofferten, asphaltierten ebenen Fläche von 9x9 m auf der Südseite des Krankenhauses (innerhalb der Grünanlage). Die Landefläche ist mit einem 9x9 m grossen roten Kreuz und mit einem weissen «H» in der Mitte zu signalisieren. Die An- und Abflugvoraussetzungen sind vom eidgenössischen Luftamt bereits geprüft worden.

Vor 20 Jahren

7. Januar: Bütschwil. Mehr als ein Dutzend Sternsingergruppen besammelten sich am frühen Sonntagabend in der Kirche zum Aussendungsgottesdienst. Danach besuchten sie weit über 100 Familien. Der festliche Brauch des Sternsingens wird in Bütschwil von Jungwacht und Blauring organisiert.

Nebst den drei Königen Kaspar, Melchior und Balthasar, einer Sternenträgerin und kleinen Hirten gehen auch die Leiterpersonen der Organisationen als Hirten mit auf Sternsingertour. Sämtliche Familien, die einen Besuch wünschen, werden am gleichen Abend besucht.

Die Hauptanliegen der Sternsinger sind einerseits der Haussegen und andererseits das Sammeln von Spenden für ein Kinderhilfsprojekt. Dieses Jahr wurde für das Projekt von Kinder-Mission, «Kinder suchen ein Dach über dem Kopf und der Seele» in Chile, gesammelt.

Vor 10 Jahren

8. Januar: Hemberg. Am Epiphaniasfest, wie der Dreikönigstag auch noch genannt wird, haben die Kirchbürgerinnen und -bürger von St. Peterzell und Hemberg die Vereinigung ihrer Kirchgemeinden gefeiert. Mit dem Zusammenschluss heisst das Gebilde nun Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Oberer Necker.

Es war ein festlicher Tag mit vielen Sternen, fliessendem Wasser in der Kirche, aber auch ein Gefühl von «nahe beim Himmel und doch geerdet», wie Pfarrer Hannes Langenegger ausführte. Zusammen mit dem Pfarrehepaar Barbara und Matthias Damaschke-Bösch gestaltete der St. Peterzeller Pfarrer den Festgottesdienst in der Hemberger Kirche. (red)