Rückblick Damals: Esel hilft beim Papiersammeln Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Vor zehn Jahren half ein Esel in Wildhaus beim Papiersammeln mit. Das Grautier liess sich willig für den guten Zweck einspannen. Bild: PD

Vor 100 Jahren

23. Mai: Wattwil. Das Kino Wattwil hatte sich am Samstag und am Montag eines recht guten Besuches zu erfreuen. Schon die «Münchner Bilderbogen», die in jeder Vorstellung zuerst die weisse Wand beleben, rechtfertigen den Gang dorthin; denn sie sind wirklich köstlich. Ungemein drastisch war die Posse «Better Fürst», die zwar aus lauter Unwahrscheinlichkeiten zusammengesetzt ist, aber naive Gemüter doch aus dem Lachen nicht herauskommen lässt.

Weniger befriedigte das Drama «Der Fürst der Berge», weil es keinen rechten Abschluss hat. Wenn schon auf Erden die Gerechtigkeit nicht immer triumphiert, vielmehr allzuoft die Sünde sich ungestraft austoben zu können scheint, – im Kino wie im Schauspielhaus verlangt man, dass die Tugend ihren Lohn, das Laster seine Strafe erhalte.

Vor 50 Jahren

21. Mai: Ebnat-Kappel. Podiumsgespräch. Diskussionen über Schulprobleme vermögen besonders das Interesse der Öffentlichkeit zu wecken. Dies bewies der grosse Aufmarsch zu einem solchen in Ebnat-Kappel. Zum Thema: Neue Mathematik – auch für Eltern!

Langsam, aber sicher kommt etwas auf die Eltern zu, auf das sie vielleicht gerne verzichtet hätten: Nachdem einzelne Schulklassen mit moderner Mathematik begonnen haben, bei welcher die Mengenlehre eine wesentliche Rolle spielt, soll es unumgänglich sein, dass auch die Eltern in besonderen Kursen mit der neuen Materie vertraut gemacht werden.

Das Erziehungsdepartement sieht solche Elternkurse für 1974 vor. Erst dann wird es vielen Eltern möglich sein, bei den mathematischen Hausaufgaben ihrer Sprösslinge wieder einzusteigen. Nicht nur in Mathematik (früher hiess es noch schlicht «Rechnen») werden bedeutende Reformen zu erwarten sein.

Vor 20 Jahren

19. Mai: Wattwil. 52’000 Stimmzettel wurden sortiert. Neun nationale, eine kantonale sowie zehn kommunale Abstimmungen: In Wattwil wurden gestern beim Stimmenzählen alle bisherigen Rekorde gebrochen. «Das gab es meines Wissens noch nie», sagte Gemeindeschreiber Cornel Schmid am grössten Abstimmungssonntag, an den er sich erinnern kann. Mit Gemeindepräsident Markus Haag zusammen ist er einmal mehr für das Wattwiler Stimmbüro zuständig und dabei mehr als sonst gefordert.

Vor 10 Jahren

24. Mai: Wildhaus-Alt St. Johann. In leuchtende Warnwesten gekleidet und jeweils in kleinen Gruppen ihren Leiterwagen hinter sich herziehend, liefen die Kinder durch ganz Wildhaus und sammelten das gebündelte Papier ein, um es anschliessend im grossen Container beim Chuchitobel zu stapeln. Die Begeisterung über diesen so völlig anderen Schulvormittag war deutlich zu spüren. Sogar ein Esel war beteiligt – eine kleine Gruppe war mit diesem Lasttier unterwegs und bepackte den Grauen fleissig mit dem eingesammelten Papier. (red)