Rückblick Damals: Einzigartige Weltneuheit aus dem Toggenburg – das Gramorimba Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Rudolf Fritsche spielt auf seinem Gramorimba, einem neuartigen Steininstrument. Bild: PD

Vor 100 Jahren

10. März: Mogelsberg. In den Schulen Hoffeld, Nassen und Ebersol ist die Diphteritis ausgebrochen. Bereits ist ein Kind der Krankheit erlegen. Man befürchtet eine weitere Ausdehnung der Krankheit.

10. März: Ebnat. Die neugegründete Frauenschule in Ebnat setzt sich zum Ziele, jungen Mädchen aus allen Kreisen die Möglichkeit zur Vertiefung der Frauenarbeit zu geben. Sie will ihnen durch praktische Arbeit (Kochen, Hausarbeit, Gartenarbeit, Kinderpflege) Gelegenheit geben, sich als tüchtige Hausfrauen und Mütter heranzubilden. Sie will ihnen aber auch gleichzeitig durch die geistige Arbeit den Blick weiten und schärfen für die Grösse ihrer Aufgabe im Leben.

Diese Stunden wie Erziehungslehre, Seelenkunde, Literatur, rechtliche und soziale Fragen, sittliche und religiöse Fragen, Jugendarbeit, Gesundheitslehre, sollen den Schülerinnen Anregung sein und ihrem Verlangen nach Wissen gerecht werden ohne sie zu überlasten.

Vor 50 Jahren

14. März: Wattwil. Bumsvoller Saal beim «Heimet-Obed» der Trachtengruppe Wattwil. Es ist den Wattwiler Trachtenleuten zu gönnen, dass sie den «Sonne»-Saal in Wattwil gut füllen konnten: Ein Zeichen grossen Interesses an Folklore, Brauchtum und Bodenständigkeit. Präsident Hans Raschle, Nesslau, war originell und begrüsste mit selbstgeschmiedeten Versen in heimeliger Toggenburger Mundart.

Das Jodelduett Brändli-Jud, Kaltbrunn, liess sich wiederholt in sympathischer Weise hören und die Ländlerkapelle «Echo vom Toggenburg» - sicher auch keine Unbekannte! – rundete das Programm auf vorteilhafte Weise ab. Die Trachtengruppe, klein an Zahl aber gross in der Leistung, bestritt den Abend mit eigenen Kräften. Man tanzte alles mit 5 Paaren, tadellos ausgeführt.

Vor 20 Jahren

15. März: Wattwil. Auf der Internationalen Musikmesse in Frankfurt bewerteten Fachleute und Musiker das Gramorimba von Rudolf Fritsche, dem Inhaber der Wattwiler Gramo Natursteine AG als eine der interessantesten und innovativsten Messeneuheiten. Das Gramorimba von Rudolf Fritsche ist einzigartig auf der Welt, denn es ist das einzige Instrument, auf welchem mit Steinen Töne erzeugt werden und welches gleichzeitig orchesterfähig ist.

Sieht man genauer hin, dann erkennt man die Klangsteine aus Marmor. Das Gramorimba verfügt über vier Oktaven und eine chromatische Tonleiter. Fast alle Einzelteile des Gramorimbas werden von Toggenburger Betrieben produziert.

Vor 10 Jahren

12. März: Lichtensteig. Die grosse Modelleisenbahn-Anlage, der im Städtli beheimateten Erlebniswelt Toggenburg, ist um einen Zug reicher. Mit Peter Spuhler, dem Geschäftsleiter des Schweizer Bahnbau-Unternehmens Stadler Rail, hat Modellbauer Gust Stadler den Modell-Flirt eingeweiht.

«Als ich diesen Zug zum ersten Mal gesehen habe, war ich von dessen Leichtigkeit beeindruckt. Die Firma Stadler hat ihn aus Aluminium konstruiert», erzählt Gust Stadler aus Ulisbach. Peter Spuhler wiederum freute sich, dass Modellbauer Gust Stadler denselben Namen wie das Unternehmen trägt, welches er führt. (red)