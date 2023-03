Rückblick Damals: Ein Vogel reist durchs Toggenburg Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Vincenzo Santoro hat in Ebnat-Kappel einen böhmischen Fasan eingefangen. Bild: PD

Vor 100 Jahren

24. März: Neu St. Johann. Zu dem am letzten Sonntag hier abgehaltenen Veteranentag waren von Wildhaus bis Oberuzwil zusammen über 90 Mann erschienen. Die Tagung hat einen überaus flotten Verlauf genommen. Alle wurden auf dem Bahnhof mit der Musik abgeholt und dann ging’s auf den alten Sammelplatz. Und im altbekannten Kantonnement zum «Schäfle», von dessen Giebel Flaggen grüssten, angelangt, da ging’s an ein Grüssen und ein Händeschütteln, ein Ausschauhalten nach dem einstigen Vorder-, Hinter- und Nebenmann und sieh’ es fehlte so manch guter Kamerad. – Achtung! tönt’s! Herr Hauptmann J. Lieberherr sen. entbietet den Erschienenen herzlichen Willkommgruss und gedenkt der verstorbenen Waffenkameraden, zu deren Ehren sich die Versammlung von den Sitzen erhebt.

Der alte Offizier erinnert in kurzen Zügen der Zeit des Aktivdienstes vor 52 Jahren, den Ernst der Situation unseres Landes und überlässt es seinem Kollegen, Herrn Hauptmann Möller, die militärischen Vorkehren der Schweiz zum Schutze unserer Landesgrenze und der Unverletzlichkeit unserer Neutralität zu zeichnen. Er tat dies in vorzüglicher Weise.

Vor 50 Jahren

23. März: Unterwasser. Am 18. März 1973 konnte die Drahtseilbahn Unterwasser-Iltios im Obertoggenburg ihren 5’000’000 Fahrgast seit Betriebsöffnung im Jahre 1934 befördern. Karl Schwarz aus Balgach wurde zusammen mit Frau Sennhauser aus Winterthur, die als letzte der 4. Million und Hans Walser aus Rheineck, der als 5’000’001. Passagier auf Iltios fuhr, gebührend gefeiert. Während diesen fast 40 Jahren wurden rund 185’000 Fahrten mit den beiden Wagen ohne wesentliche Unfälle auf der Bahn ausgeführt. Dies entspricht 450’000 Fahrkilometern oder einer Strecke von über 11 × Erdumfang.

Vor 20 Jahren

28. März: Wattwil. Anfang April beginnen die Dreharbeiten für einen der Fernsehfilme von SF DRS, die dieses Jahr produziert werden. Der Film «Sternenberg» wird in Sternenberg im Zürcher Oberland und in Wattwil gedreht. Wattwil erhält prominenten Besuch. Die halbe Schweizer Schauspieler-Garde wurde für den Film «Sternenberg» engagiert. Verschiedene Szenen werden im Spital und auf dem Bahnhof Wattwil gedreht. So wird das Spital nächste Woche Drehort sein. Mehrere Spitalangestellte werden Statistenrollen übernehmen. Am Donnerstag werden Filmaufnahmen auf dem Bahnhof Wattwil mit Mathias Gnädinger gemacht.

Vor 10 Jahren

28. März: Ebnat-Kappel. Als Vincenzo Santoro an einem Sonntagnachmittag in seinen Garten blickt, bemerkt er einen bunten Vogel mit einem Schwanz, der länger als der Rest des Tieres ist. Nachdem er sich aber in den Garten begibt, verschwindet das Tier sofort. Vincenzo Santoro hat aufgrund seiner Erfahrung als ehemaliger Jäger sofort erkannt, dass es sich um einen Fasan handelt. Wie es der Zufall wollte, besuchte er bald darauf einen Bekannten, um ihm Ratschläge für dessen Garten zu geben. Und plötzlich sah er den gleichen Vogel in dessen Garten. Dort konnte er den Fasan einfangen und ihm schliesslich ein Zuhause in Neu St.Johann vermitteln – in einer Voliere für Fasane. (red)