Rückblick Damals: Ein Hauch Mittelmeer in Wattwil

Noch sehen sie dürr aus, die frisch gepflanzten Zürgelbäume rund um den Wattwiler Bahnhofplatz. Bild: PD

Vor 100 Jahren

5. Mai: Wattwil. Ein Teerbrand entstand in Ennetbrücke. Dort wird die Strasse neu geteert. Ein auf einem unbebauten Platz neben der «Traube» aufgestellter Teerofen wurde einige Zeit unbeaufsichtigt gelassen. Der Teer geriet ins Kochen, strömte über und geriet in Brand. Bald griff das Feuer über auf ein fast noch volles Teerfass, das in der Nähe des Ofens stand, und ein brennender Strom ergoss sich auf die «Traube» zu.

Haushohe Flammen schlugen empor und dicke Rauchschwaden zogen über die Strasse. Die gefährdeten Hausbewohner benachrichtigten die Feuerwehr. Glücklicherweise gelang es aber, vor ihrem Eingreifen des Feuers Herr zu werden. So konnte die Feuerwehr wieder abbestellt werden, nur zwei Mitglieder derselben erschienen auf der Brandstelle, um sich zu überzeugen, ob jede Gefahr beseitigt sei.

Vor 50 Jahren

7. Mai: Wattwil. «Wo no i Freiheit gsunge werd – do isch e glücklechs Land!» Beim Jodelklub Wattwil zu Gast. Das schlichte und zweckmässige Programm war in Dialekt gedruckt, sodass alle Freunde volkstümlichen, echten und urchigen Brauchtums sofort angesprochen wurden.

Und jene Leute, die letzten Samstagabend ins Volkshaus pilgerten, waren ja bewusst gekommen und wurden auch nicht enttäuscht. Präsident Albert Kündig machte es kurz bei seiner launigen Eröffnungsrede, mit welcher er das Loblied bodenständigen Brauchtums sang. Seine grosse Mühe wurde belohnt, denn die Stimmung liess sich nicht zweimal bitten und stieg in kurzer Zeit wie ein Frosch auf der Leiter und hielt sich bis Schluss des Programms.

Vor 20 Jahren

5. Mai: Toggenburg. Der schnellste Toggenburger heisst Mike Canam und ist ein Amerikaner. Mit seinem Schneemobil stürmte er am 22. März dieses Jahres beim «Snow-Mobile Hill Climb» im Toggenburg als Schnellster den Hang hinauf – und zwar mit einem Schneemobil der Extraklasse.

Dass in diesem Jahr ein Amerikaner den Sieg davontrug, ist keine Seltenheit: In den vergangenen Jahren waren die meisten Sieger Bürger der Vereinigten Staaten. Neben zahlreichen bisherigen Siegern des Schneemobil-Contests kamen auch viele Skitouristen auf Toggenburger Pisten aus «Gods own Country».

Der Grund dafür liegt nicht etwa im Versuch der Tourismusverantwortlichen, vermehrt amerikanische Touristen ins Toggenburg zu locken, sondern an folgender simpler Tatsache: Toggenburg liegt in Amerika. Toggenburg ist eine Wintersport-Residenz in Onondaga County, in Central New York gelegen.

Vor 10 Jahren

8. Mai: Wattwil. Gestern wurden die ersten Bäume rund um den neu gestalteten Bahnhofplatz eingepflanzt. Zehn Zürgelbäume stehen nun an der Bahnhofstrasse. Zürgelbäume? Noch nie gehört? Sein lateinischer Name führt in die Irre: «Celtis australis» heissen die Bäume im Fachjargon.

Es sind allerdings keine australischen Einwanderer – es handelt sich um waschechte Europäer, um Exemplare des Europäischen oder Südlichen Zürgelbaums. Ihr natürliches Verbreitungsgebiet ist die Mittelmeerküste. Mit ihrer breit ausladenden Krone werden sie gut zehn Meter hoch. (red)