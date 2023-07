Rückblick Damals: Ein grosser Schritt fürs Toggenburg Aus vergangenen Zeiten – das Toggenburger Tagblatt veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Der erste Kreisel im Toggenburg als Element der Neugestaltung des Zentrums in Wattwil. Bild: zvg

Vor 100 Jahren

11. Juli: Wattwil. Unser Dorf entwickelt sich immer mehr. Nun ist private Initiative daran, eine öffentliche Badegelegenheit zu schaffen, die modernen hygienischen Anforderungen entspricht und auch im Winter benutzbar ist. In der westlichen Seite des Parterres im alkoholfreien Restaurant «Linde» sind vier geräumige Badezellen eingebaut worden, die durch breite, mit undurchsichtigem Glas versehene Fenster hell belichtet sind. Sie werden eine grosse Wanne und eine Brause erhalten. Die Anlage wird etwa in einem Monat fertig sein.

Vor 50 Jahren

11. Juli: Wattwil. Morgen Donnerstag, 12. Juli, ist es so weit: Dann wird das ehemalige Volkshaus-Restaurant offiziell in «Thurpark» umbenannt und auch eröffnet. Der Name ist gut gewählt, auch in psychologischer Hinsicht … Man will nun einfach ein Restaurant sein und alle Gäste bedienen: aber nicht bloss bedienen, sondern auch gut; mit auserlesenen Weinen und guten Speisen. Freuen wir uns, dass dem so ist, und nützen wir die Gelegenheit zum Kiebitzen und Durstlöschen in behaglicher Atmosphäre.

Vor 20 Jahren

7. Juli: Wattwil. Nach Audit und Bewertung der Qualitätsstandards durch ein sechsköpfiges Expertenteam ist das Spital Wattwil zertifiziert. Zwei Tage lang herrschte im Spital Wattwil rege Geschäftigkeit über den normalen Arbeitsalltag hinaus – wohl auch ein wenig Nervosität. Seit den Akkreditierungsgesprächen im Mai 2001 wurde Qualitätsentwicklung und -sicherung im Spital Wattwil durch die Arbeitsgruppe Qualität (AGQM) sowie acht Zirkel kontinuierlich vorangetrieben, nun stand die Zertifizierung auf dem Programm. Aus diesem Grund kam eine Expertengruppe (Peers) ins Haus, um die Fortschritte der interdisziplinären Qualitätsteams kritisch zu begutachten und zu bewerten.

Vor 10 Jahren

6. Juli: Wattwil. Der erste Kreisel im Toggenburg ist der Eingang zum neu gestalteten Bahnhofplatz. Die Chrüzlistiche bilden zusammen mit den Bäumen ein ganzheitliches Element, das zur Neugestaltung des Zentrums beiträgt. Zur Einweihungsfeier der Strassenraumgestaltung, des Parkings und des neuen Busbahnhofs empfing der Projektleiter Markus Brühwiler Gäste aus Politik und Wirtschaft. Die Verantwortlichen der einzelnen Projekte informierten die Anwesenden über die Hintergründe ihrer Überlegungen. «Für Wattwil bedeutet diese attraktive Infrastruktur eine Aufwertung und eine grosse Chance für die Entwicklung der Gemeinde», ist Alois Gunzenreiner überzeugt. (red)