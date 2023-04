Rückblick Damals: Ein Fenster für Kinder schaffen Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Für diese Kinder eine Oase: Zeichnen mit Buntstiften und mit der geliebten Katze auf dem Schoss. Bild: PD

Vor 100 Jahren

14. April: Wattwil. Seit einigen Wochen machen sich wiederum in bedenklicher Weise die «Nachtbuben» bemerkbar. Im Gebiet Gurtberg-Krinau, sowie im Bundt, bei der Yburg, im Ulisbach und im Steintal sind Sachbeschädigungen an Ruhebänklein und Hägen vorgekommen. Neuerdings wurde das Operationsgebiet auch auf das Dorf und Ennetbrücke ausgedehnt, wobei verschiedene Hausbesitzer Schaden erlitten haben.

Wie gemeldet wird, ist man der Täterschaft auf der Spur. Da dringend zu wünschen ist, dass derartigen Vorkommnissen der Riegel gestossen werde, ist es, der allgemeinen Stimmung nach zu urteilen, der Wunsch, dass durch strengste Massnahmen die Nachtruhe und die Sicherheit des Eigentums wieder hergestellt werden müssen.

Vor 50 Jahren

13. April: Ebnat-Kappel. Mit über 550 von den eingegangenen mehr als 700 Stimmkarten wurde Max Hänni aus Ebnat-Kappel von Radiohörern und Zeitungslesern zum «Ritter der Strasse» für den Monat März gewählt. Max Hänni ist derjenige Automobilist, der bei einem Halt auf der Bergstrasse unterhalb Marmorera – er befand sich auf der Fahrt zum Engadiner Skimarathon – durch Hilferufe auf ein Fahrzeug und dessen Insassen aufmerksam gemacht wurde, das einen 150 m hohen, steilen Abhang hinuntergestürzt war.

Durch einen ausserordentlichen Einsatz bei der Ersten Hilfe, der anschliessenden Bergung der Verletzten und beim Transport ins Spital einer verletzten Insassin hat sich Max Hänni die Auszeichnung sicherlich hart verdient.

Vor 20 Jahren

17. April: Neckertal. Ein Fenster – und das im bildlichsten Sinne – wird zum Sprachrohr der Kinder und Jugendlichen im Neckertal. Das durch Pro Juventute neu lancierte Projekt «Öden und Oasen» will aber nicht nur «sprechen»: Öden sollen behoben, Oasen weiter ausgebaut werden. Den Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben, neue Freiräume schaffen, die Eltern informieren und sinnvolle Freizeitbeschäftigungen anbieten.

Das sind nur wenige der Aufgaben, für die sich die Stiftung Pro Juventute einsetzt. Daneben werden Sozialeinsätze in überlasteten und bedürftigen Familien organisiert. Unter dem Titel «Mit anderen Augen» setzt die Organisation zudem Schwerpunkte, um das Umfeld der Kinder in Städten und Dörfern zu verbessern.

Vor 10 Jahren

17. April: Mosnang. Die «Hopp Sanggallä»-Zurufe aus der Menschenmenge können fast verleiden. Gehört doch der Schlachtruf mehr den Stadtsanktgallern als den Toggenburgern. Doch die Zürcher machen da keinen Unterschied und für dieses eine Mal spielt es keine Rolle: An diesem Tag sind sie alle gleich – die Delegierten aus St. Gallen, die im Namen des Gastkantons am Sechseläuten in Zürich am Zug der Zünfte zum Feuer teilnehmen.

Da gehören auch die Seilzieherinnen und Seilzieher aus Mosnang dazu, die genau so stolz das St. Galler Grün-Weiss tragen wie die Stadttambouren Wil, die Mitglieder der Rhythmischen Gymnastik Diepoldsau, die Fahnenschwinger aus dem Linthgebiet und die Mitarbeitenden der Valida St. Gallen. (red)