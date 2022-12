Damals: Der Hobby-Christbaum-Verkäufer

Einschränkung Ohne Swisspass kein Badespass: Neue Regelung stösst Besucherin des Hallenbads Blumenwies vor den Kopf

Eine Saunabesucherin ist irritiert: Wer in ein St.Galler Hallenbad will, muss «zwingend» einen Swisspass vorweisen. So steht es an der Tür. Das sei weder erforderlich noch verhältnismässig, sagt ein Jurist.