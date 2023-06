Rückblick Damals: Der grösste Helikopter der Schweiz im Toggenburg Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Der Mast wird zum Fundament auf die Gamsalp geflogen. Bild: PD

Vor 100 Jahren

27. Juni: Wattwil. Das Telephonnetz hat in unserem Gemeindegebiet eine weitere Ausdehnung erfahren. Demselben haben sich die Wirtschaft Waldegg-Rumpf und Herr Fritz Wagner im Steintal, der Präsident der Wegebaukommission Loch-Kapf-Steintal, angeschlossen. Da die Telegraphenverwaltung nur auf 1 Kilometer Entfernung die Kosten der Leitungslegung selbst trägt, so entstehen den Telephonabonnenten in so entlegenen Gebieten erhebliche Kosten.

27. Juni: Bütschwil. Die Schützengesellschaft Bütschwil hat beschlossen, zur Errichtung eines Schützenhauses eine Hauskollekte durchzuführen.

Vor 50 Jahren

22. Juni: Lichtensteig. Auch in Zürich wurde man aufmerksam… In einer bekannten Zürcher Tageszeitung wurde vor einigen Tagen eine ganzseitige Reportage geboten mit dem Titel «Soll Lichtensteig in Abgasen ersticken?» Wir lesen: Der Toggenburger Ort Lichtensteig sieht sein historisches Stadtbild durch die jüngsten Entwicklungen in wirtschaftlicher und verkehrsmässiger Hinsicht gefährdet.

In einer über 100seitigen 1970 von den Gemeindebehörden in Auftrag gegebenen Studie werden nun die Probleme und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt und Realisierungsvorschläge unterbreitet, die den Behörden und der Bürgerschaft als Entscheidungsgrundlagen eine weitere verstärkte Tätigkeit für die Stadtbilderhaltung ermöglicht.

Wir hören weiter von gutem Sozial-Gefüge und vernehmen, dass alle zwei Sekunden ein Auto das Städtchen passiert… Es kann nichts schaden, wenn weiteste Kreise vernehmen, wie dringend eine Umfahrung Lichtensteigs wäre.

Vor 20 Jahren

28. Juni: Wildhaus. Auf der Wiese muss vor einigen Tagen Gülle ausgebracht worden sein. Das merkte der Fotograf aber erst, nachdem er sich bereits einige Male auf den Boden gelegt hatte, um auch ja Helikopter samt angehängtem Mast aufs Bild zu bringen, was nicht einfach war: Immerhin ist es der grösste Helikopter der Schweiz, der Heliswiss, der in Wildhaus im Einsatz war. Während gut sechs Stunden hat er 19 Masten für die im Bau befindliche 4er-Sesselbahn vom Oberdorf auf die Gamsalp gesetzt.

Vor 10 Jahren

25. Juni: Lichtensteig. Eine grosse Attraktion im Freibad Lichtensteig für die Kinder war ein grosser Dinosaurier, welcher zum Spiel einlud. In der Nacht vom letzten Freitag auf Samstag wurde der Dinosaurier im Wert von mehreren tausend Franken aus dem Freibad Lichtensteig entwendet. Die Betreiber hoffen, dass es sich um einen Lausbubenstreich handelt und der Dinosaurier bald den Weg zurück nach Lichtensteig findet. (red)