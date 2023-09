Rückblick Damals: Das Toggenburger Zugpferd Lotti Aus vergangenen Zeiten – das Toggenburger Tagblatt veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Das Toggenburger Zugpferd Lotti von Jakob Knaus jun. klassierte sich in der höheren Klasse auf dem hervorragenden fünften Platz. Bild: Toggenburger Tagblatt

Vor 100 Jahren

15. September: Wattwil. Die Badanlage im alkoholfreien Restaurant Linde ist nunmehr in Betrieb gesetzt und schon von vielen Badelustigen benützt worden. Ein hübscher Warteraum, in hellen Kalkfarben abgetönt, empfängt die Eintretenden, die in bequemer Sitzgelegenheit bei interessanter Lektüre sich die Zeit vertreiben können, bis ein Bad für sie frei wird und hergerichtet ist. 4 Badezellen stehen den Badegästen zur Verfügung.

Auf der andern Seite des Hausflurs ist nun auch eine hübsche Teestube eingerichtet worden, um denjenigen Badegästen, welche nach dem Bade eine Erfrischung geniessen möchten, die Gelegenheit dazu bequem zu bieten. Die ganze Anlage macht einen ungemein praktischen und einen ausserordentlich einladenden Eindruck. Die Gemeinde Wattwil ist wieder um eine Einrichtung bereichert worden, wie man sie in solcher Vollendung im ganzen Toggenburg nicht weiter findet.

Vor 50 Jahren

14. September: Nesslau. Nach zweieinhalbjähriger Bauzeit wird am 14. Sept. 1973 abends der Chesseltobeltunnel provisorisch in Betrieb genommen. Da gewisse Fertigstellungsarbeiten wie Überdeckung der Galerie, Erstellen der Anschlüsse zur alten Strasse etc., nicht unter Verkehr ausgeführt werden können, drängt sich diese Massnahme für die Dauer von zirka vier Wochen auf. Nach einer kurzfristigen erneuten Schliessung des Tunnels kann die Anlage Ende Oktober 1973 definitiv in Betrieb genommen werden. Damit wird ein gefährlicher und verkehrsbehindernder Engpass der Toggenburgerstrasse beseitigt sein.

Vor 20 Jahren

17. September: Unterwasser. Am 4. Aargauer Zugpferdetag in Wohlenschwil nahmen auch Toggenburger Tiere teil: Die 19-jährige Stute Lotti von Jakob Knaus jun. aus Unterwasser und der 16-jährige Wallach Max von Markus Schellenbaum aus Gähwil. Die beiden Toggenburger Jakob Knaus und Markus Schellenbaum nehmen mit ihren Kaltblütern schon seit einigen Jahren bei solchen Wettkämpfen im In- und Ausland teil.

In dieser Saison waren Lotti und Max bei Wettbewerben mit internationaler Beteiligung, aber auch am Europacupwettkampf, immer in den vorderen Rängen oder gar ganz zuvorderst in der Rangliste zu finden. Sowohl einzeln, als auch in zwei- oder vierspännigen Wettbewerben zeigen sie jeweils ihre Muskelkraft.

Vor 10 Jahren

19. September: Toggenburg. Es ist ein alter Wunsch: Ohne umzusteigen mit dem Zug vom Toggenburg nach Zürich zu fahren. Der Kantonsrat hat gestern den regierungsrätlichen Bericht über die Förderung des öffentlichen Verkehrs 2014 bis 2018 diskutiert und diesen Wunsch erneut deponiert. (red)