Rückblick Damals: Das Kreuz mit dem Schweizer Kreuz Aus vergangenen Zeiten – das Toggenburger Tagblatt veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Auf einem schmalen Absatz stehend, schiebt Beat Schäfli die Fahne über dem Felsen in Position. Bild: zvg

Vor 100 Jahren

31. Juli: Ebnat. Unser Gemeinderat hat bekanntlich vor einiger Zeit beschlossen, einen Jahrmarkt hier ins Leben zu rufen, weshalb die Schulen bei den grossen Lichtensteiger Anlässen nicht mehr freibekommen. Zu einer der letzten Sitzungen des Gemeinderates wurde berichtet, dass die Marktkommission die Erstellung von 60 Ständen nach Neuenburger Muster beabsichtige. Die Schaubuden usw. sollen wenn möglich auf dem Bahnhofplatz, event. auf den Schulhausplätzen aufgestellt werden. Um dem ersten Warenmarkt ein möglichst günstiges Gepräge zu geben, ist die Veranstaltung einer in einfachem Rahmen gehaltenen Viehausstellung geplant. Die Auslese des hiezu erforderlichen Materials würde an den beiden Gemeindeviehschauen getroffen, indem je nach der vorhandenen Qualität die 10 ersten Tiere jeder Abteilung bestimmt würden.

31. Juli: Hemberg. Einbrecher stahlen in der Nacht zum Sonntag aus der Metzgerei Langenegger zum «Löwen» eine Partie Fleisch, 3 Lyoner, etwa 40 Servelats und etwa 40 Fr., die in der Ladenkasse waren.

Vor 50 Jahren

1. August: Nesslau-Neu St. Johann… und sein Verkehrsverein haben eine weitere Rarität entdeckt: der «hohle Baum» im Stockberggebiet Nesslau. Wie Tourenleiter Walter Lusti, Nesslau, an der durchgeführten Wanderung ausführt, ist geschichtlich über den «hohlen Baum» eigentlich wenig bekannt. Nach den Jahrringen muss der Baum etwa 300 Jahre alt sein. In seinem hohlen Raum haben bequem 3 Erwachsene nebeneinander Platz. Die Höhe beträgt 4,5 Meter, und dann kann man in die Krone und in die Aeste hinaussteigen. Der Baum grünt wie jeder andere Baum im Stockberggebiet.

Vor 20 Jahren

2. August: Wattwil. Nach dem Augustbrunch auf dem Bauernhof im Hagtobel standen für die Besucher eine Grasskipiste und ein Sägemehlring bereit. Es braucht zwei starke Beine, wenn man auch im Sommer skifahren will. Denn ein Hügel ohne Schnee ist hart. Mann und Frau konnte sich in dieser wenig bekannten Disziplin versuchen.

Vor 10 Jahren

27. Juli: Bütschwil. Alle Jahre wieder bewundern Einheimische und Durchreisende die 25 Quadratmeter grosse Schweizer Fahne zwischen Dietfurt und Bütschwil. Gruppenchef Beat Schäfli und sein Team haben sich wieder rund um die Felswand geseilt. Seit dem 24. Juli um 9.15 Uhr hängt die Schweizer Fahne in Bütschwil wieder vor dem Felsen unterhalb des Geissbergs. Über den Daumen gepeilt, steht Beat Schäfli in diesem Jahr zum 40. Mal als verantwortlicher Fahnenaufhänger im Einsatz. (red)