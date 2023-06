Rückblick Damals: Bau der Umfahrung Bazenheid geht voran Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Vorbereitungsarbeiten für das Südportal des Wihaldentunnels: Betonröhren werden in den Boden gerammt. (4. Juni 2003) Archiv: Toggenburger Tagblatt

Vor 100 Jahren

6. Juni: Wattwil. Ein Flieger kreuzte am Sonntagvormittag über unserem Tal, Reklamezettel für die am Nachmittag in Rorschach stattfindende grosse Flugveranstaltung herabwerfend.

6. Juni: Wattwil. Die Unsitte, dass die Kinder die Hochzeitskutschen umschwärmen, aus denen ihnen Leckereien oder Geld zugeworfen werden, hätte am Dienstagnachmittag hier beinahe wieder einen Unfall zur Folge gehabt. Zwischen «Rössle» und Post war es, dass ein Mädchen, das mit vielen andern Kindern um eine solche Kutsche sich bemühte, von derselben angefahren und zu Boden geworfen wurde. Es erhob ein mörderliches Geschrei, und jeder Zuschauer musste befürchten, dass es überfahren worden und zu Schaden gekommen sei. Glücklicherweise war das aber nicht der Fall. Nachdem der Schrecken überwunden war, konnte das Kind mit seinen Kameradinnen den Heimweg ohne weiteres fortsetzen.

Vor 50 Jahren

6. Juni: Kirchberg. Wichtiges aus dem Gemeinderat. Polizeistationen: Die Zusammenlegung der Polizeistationen Bütschwil, Mosnang, Kirchberg und Bazenheid zu einem zentralen Posten Bazenheid erfolgte auf den 1. Juni. Die Wohnsitze der Polizeifunktionäre bleiben auf die Gemeinden verteilt. Luftverschmutzung: Wegen regelmässig wiederkehrender starker Rauchentwicklung bei einem Fabrikbetrieb musste interveniert werden. Mit der Firma konnten Massnahmen vereinbart werden, die inskünftig Belästigungen vermeiden.

Vor 20 Jahren

4. Juni: Bazenheid. Rund vier Kilometer Strasse werden dereinst die Umfahrung Bazenheid darstellen. Deren Bau umfasst weit mehr als nur jenen Teil, den der Autofahrer später zu sehen bekommt. Das sommerliche Wetter kommt den zahlreichen Teams, die zurzeit am Bau der Umfahrung mitarbeiten, wohl nicht ungelegen. Vom Wihaldentunnel bis zum Anschluss im Bräägg sind insgesamt 1,5 Kilometer Strasse zu bauen. Bereits erledigt ist die Vernagelung der Böschungen in der Allmend, zudem sind alle nötigen Sprengarbeiten abgeschlossen. Vernagelt werden muss auch die Böschung beim Rotwaldtunnel Süd.

Vor 10 Jahren

3. Juni: Toggenburg. Wegen starken Regenfällen trat die Thur über das Wochenende vor allem im obersten Toggenburg über die Ufer. Das mittlere und untere Toggenburg blieb weitgehend verschont. Nur 30 Zentimeter höher und die Thur wäre im Wattwiler Dorfzentrum über die Ufer getreten. In Unterwasser und Alt St. Johann wurde die Grenze allerdings gleich zwei Mal überschritten. Die Wildhauser Thur spülte ab dem Hotel Säntis nicht nur Wasser, sondern auch viel Schlamm und Holz über Parkplatz, Tennisplatz, Badi Unterwasser bis zur Iltiosbahn und weiter auf dahinter liegende Wiesen und Ställe. (red)