Rückblick Damals: 35 Hunde auf einmal ins Heim Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Für die Hundemutter und ihre acht Welpen hat Tierheimleiterin Dolores Marbot einen Platz gefunden. Bild: PD

Vor 100 Jahren

20. Juni: Wattwil. Das Wetter ist noch immer trostlos. Am Sonntag und am Montagmorgen lag wieder bis tief herunter Neuschnee auf den Höhen; auf der Kreuzegg soll am Montagvormittag stellenweise der Schnee 0,5 Meter hoch gewesen sein. Die bekannten «ältesten Leute» können sich nicht erinnern, dass es jemals um diese Jahreszeit so ausgesehen hat wie gegenwärtig.

Das Vieh, das zur Sömmerung auf die Alpen getrieben worden ist, kann einem leidtun; die Kälte und Nässe sollen vielfach Erkältungskrankheiten bei ihm hervorgerufen haben. Der Frauenchor, der am Sonntag im Automobil einen Ausflug nach Brunnen unternehmen wollte, hat ihn verschieben müssen.

Vor 50 Jahren

15. Juni: Oberes Toggenburg. Angelferien im Toggenburg. In verschiedenen Kurorten entlang der forellenreichen Thur, so in Nesslau, Alt St. Johann, Unterwasser und Wildhaus, sind Hotelgäste als Angler willkommen. Bedingung ist allerdings, die gefangenen Fische in lebendem Zustand im Hotel abzuliefern.

Vor 20 Jahren

17. Juni: Alt St. Johann. Am Samstag findet in Alt St. Johann ein grosses Tauffest statt. Die Täuflinge sind vier Doppelstock-Postautos. Als Paten agieren die «Miss Toggenburg», die Mountainbikerin Daniela Louis und Kranzschwinger Christian Forrer. Jede Gemeinde hat einige Personen eingesetzt, die den jeweiligen Taufakt so originell als möglich gestalten sollen. Es lohnt sich, daran teilzunehmen, denn es wird dabei bestimmt für lustige Unterhaltung gesorgt.

Vor 10 Jahren

21. Juni: Nesslau. Im Tierheim Nesslau herrscht Hochbetrieb: Die Telefone laufen heiss, die Boxen der Tiere sind voll. Der Grund: 35 Hunde auf einen Schlag hat das Tierheim vor einer Woche aufgenommen. Nun sollen sie auf verschiedene Pflegeplätze verteilt werden. Die Tiere stammen aus einer Beschlagnahmung in Rorschacherberg.

Das kantonale Veterinäramt hatte beim Tierheim Nesslau angefragt, ob es rund 20 Tiere aufnehmen könnte. Bei der Beschlagnahmung wollte Dolores Marbot, Leiterin des Tierheims Nesslau, dabei sein, um zu sehen, in welchem Zustand die Tiere gefunden werden. «Als wir vor Ort ankamen, waren es dann statt 20 ganze 35 Hunde, die wir mitnehmen mussten», erzählt sie. (red)