Regionalfussball O:1-Niederlage gegen Rorschach-Goldach: Der Aufwärtstrend der Bazenheider in der 2. Liga inter wurde am Samstag gestoppt Dreimal in Folge hatten die Toggenburger zuletzt den Platz als Sieger verlassen. Am Samstag wollte das Team um Trainer Daniel Bernhardsgrütter die Aufholjagd in der Tabelle gegen Rorschach-Goldach fortsetzen. Trotz grösserer Spielanteile müssen sich die Bazenheider aber geschlagen geben.

Schlussmann Nemanja Babic liess sich von den rot/schwarzen Bazenheidern nicht bezwingen und war einer der entscheidenden Faktoren, weshalb Rorschach-Goldach drei Punkte aus dem Toggenburg mitnahm. Bild: Beat Lanzendorfer

Als Trainer Daniel Bernhardsgrütter nach 80 Minuten Pietro Scardanzan ins Spiel brachte, kamen Erinnerungen an den letzten Vergleich im vergangenen März auf. Damals betrat Pietro Scardanzan zum selben Zeitpunkt den Platz und rettete mit seinem Tor zum 1:1 in der 93. Minute den Toggenburgern immerhin noch einen Punkt.

So weit kam es am Samstag nicht. Obwohl das Heimteam über weite Strecken den Ton angab, war der 1:0-Sieg der Gäste nicht gestohlen. Bazenheid verpasste es vor allem in der ersten Halbzeit gegen die gut stehende Rorschacher Defensive vorzulegen. Einmal in Rückstand, war das Bollwerk der Gäste nicht zu knacken.

Schlussmann Babic lässt sich nicht bezwingen

Chancen zu Toren wären genügend vorhanden gewesen. Nebst zwei Aluminiumtreffern scheiterte die einheimische Offensive am herausragenden Torhüter Nemanja Babic, der mindestens zweimal eine sogenannt hundertprozentige Torchance unschädlich machte.

Besser machte es auf der Gegenseite sein Teamkollege Oliver Baumann, der nach 33 Minuten aus kurzer Distanz Schlussmann Aziri bezwang und die Gäste mit 1:0 in Front schoss.

Konnten die Bazenheider vor dem Seitenwechsel viel Druck erzeugen, gelang es ihnen nach Wiederbeginn viel zu wenig, in die gefährliche Zone des Gegners vorzudringen. Die grösste Möglichkeit zum Ausgleich hatte Philipp Roth kurz vor Spielende. Sein Abschlussversuch konnte Schlussmann Babic aber noch spektakulär via Latte ins Aus abwehren.

Unruhe kommt auch von aussen

Entsprechend enttäuscht zeigte sich Bernhardsgrütter nach den aufwühlenden 90 Minuten: «Es war extrem schwierig. Der Gegner hat von Anfang an nur mit weiten Bällen operiert und teilweise mit neun Mann verteidigt. Ich kann meiner Mannschaft eigentlich keinen Vorwurf machen, ausser, dass wir nichts Zählbares zustande brachten.»

Ihm sei bewusst gewesen, was auf sein Team zukomme. Deshalb hätte er im Vorfeld noch auf den eher rustikalen Spielstil des Gegners hingewiesen. Bernhardsgrütter suchte die Ursachen der Niederlage nicht beim Unparteiischen, allerdings verwunderte es ihn schon, weshalb er in mehreren Szenen nicht härter durchgegriffen hat.

Hierzu gibt es allerdings anzumerken: Manchmal würde man sich eine besonnenere Bazenheider Trainercrew an der Seitenlinie wünschen. Zu viele Bemerkungen Richtung Spielfeld können auch die eigenen Akteure verunsichern und gegenüber dem Unparteiischen bringen sie kaum Vorteile.

Während sich Rorschach-Goldach mit den drei Punkten im Spitzenfeld festsetzt, müssen sich die Bazenheider weiterhin nach hinten orientieren.