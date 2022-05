Rubrik Damals: Yburg erstrahlt in neuem Licht Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Die neue Beleuchtung setzt das Wattwiler Wahrzeichen Yburg ins rechte Licht. Bild: PD

Vor 100 Jahren

6. Mai: Wattwil. Da sich in Wattwil laut Bekanntgabe im hiesigen Blatte ein Fussballklub gebildet, kann mit erfreulicher Gewissheit gesagt werden, dass endlich den hiesigen Sportsfreunden nun die Möglichkeit geboten ist, sich an diesen lebensfrohen, gesundheitlichen Klub anzuschliessen.

Fürwahr, es verdient diese Vereinigung, dass ihr alle höchste Sympathie zugewendet wird, da sie vor allem das Gesundheitliche und Moralische ins Auge fasst. Nützlich und zweckmässig ist es, wenn an sonnigen Abenden nach getaner, pflichtiger Arbeit sich die Jungmannschaft gemeinschaftlich zusammenfindet, um in einem frohen Spiel zu wetteifern!

Darum auf ihr jungen Männer alle, lasst euch herbei! Benützet die übrige Zeit zur Teilnahme an diesem Spiel, und den Eltern möchte ich zurufen, gebt euern Söhnen den Ansporn, dass sie sich aufraffen und sich dieser Vereinigung aktiv anschliessen, dadurch ihre Kräfte ausnutzen und stählen und nach Trainings oder Matsch in frohem Bewusstsein nach Hause kehren, die Zeit nicht «verbummelt» zu haben! Darum auf; ehret den Sport!

Vor 50 Jahren

10. Mai: Lichtensteig. Ein Kurs über Massenmedien. Wenn sich die Kirche mit unsern Massenmedien beschäftigt, tut sie das nicht, weil das heute Mode ist, sondern weil es notwendig ist.

Laut Statistiken steht nämlich fest, dass sich der heutige Mensch täglich drei Stunden mit Zeitungen, Radio, Fernsehen und Zeitschriften beschäftigt. Eine wahre Flut von Informationen überschwemmt uns. Laufend wird uns Neues mitgeteilt. Dadurch lässt sich nicht vermeiden, dass wir irgendwie beunruhigt und unsicher werden.

Es melden sich Fragen wie: Welcher Nachricht kann ich letztlich trauen? In welchem Zeitungsbericht steckt die Wahrheit? Sicher lohnt es sich, diesen Fragen einmal gründlich nachzugehen. Das möchte der Kurs über die Massenmedien tun, der im Saal der Evangelischen Kirche Lichtensteig stattfindet.

Vor 20 Jahren

7. Mai: Alt St.Johann/Wildhaus. Sportlich haben die Toggenburger in der vergangenen Saison einiges geleistet. Nun hat das Duo Martin Huser und Armin Grob den Synchro Ski World Cup für sich entschieden und ist damit Weltmeister geworden. Bereits vor einem Jahr waren die beiden Toggenburger Skifahrer Martin Huser und Armin Grob ganz nah am Gewinn der Weltmeisterschaft.

In dieser Saison haben die beiden am Final in der neuen Skihalle in Neuss, Deutschland, alles gegeben und souverän den Titel erkämpft. Die Kollegen aus den Skiclubs Alt St.Johann und Wildhaus und der Renngemeinschaft Churfirsten empfingen die beiden Weltmeister am Freitagabend bei einem Apéro.

Vor 10 Jahren

5. Mai: Wattwil. Seit rund einer Woche beleuchten in der Nacht neue LED-Scheinwerfer das Wattwiler Wahrzeichen, die Yburg. Dank der neuen Technik wird die Ruine heller angestrahlt und dabei weniger Strom verbraucht als mit der alten Beleuchtung. Im letzten Jahr hat die Gemeinde Wattwil die Yburg sanieren lassen. «Nun darf man sie auch sehen», ist Daniel Rhiner überzeugt. Die alten Scheinwerfer wurden abmontiert und durch neue, mit LED-Leuchten ausgerüstete ersetzt. (red)