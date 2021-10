Rubrik Damals: Wattwiler Angestellte turnen am Arbeitsplatz Aus vergangenen Zeiten: Das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Die Mitarbeiter der Wattwiler Firma Lindner Suisse lassen sich von Ergotherapeutin Ruth Assfalg (vorne rechts) Dehnungsübungen zeigen. Bild: PD

Vor 100 Jahren

1. Oktober: Hemberg. Die letzten Samstag im «Bächle» abgehaltene Gemeindeviehschau wurde sehr stark befahren. Im ganzen wurden 238 Stück aufgeführt und hievon 230 Stück ausgezogen. Herr Gemeinderat Walter Grob, Wattwil, sprach namens der Experten volle Anerkennung aus für den aufgeführten Viehstand. Gute Farben und gute Glieder sind durchgehend vorhanden; auch der Körperbau ist im ganzen ordentlich. Er ermahnt die Züchter, stets für gutes männliches Zuchtmaterial besorgt zu sein, denn das ist das Fundament der Viehveredlung. Präsident Wickle empfiehlt, auch dieses Jahr wieder an der Aversalentschädigung der Stierhalter festzuhalten und dieselben finanziell kräftig zu unterstützen, damit es ihnen möglich ist, gute Stiere zu beschaffen. An Prämien wurden 588 Franken verteilt.

Vor 50 Jahren

1. Oktober: Ebnat-Kappel. Schaggi Streulis neuer «Polizist Wäckerli». Ein Sonder-Gastspiel im Theatersaal Traube. Er ist nach wie vor eine der populärsten Schweizer Figuren: «Polizist Wäckerli», berühmt vom Radio, vom Film, vom Fernsehen und von der Bühne, Schaggi Streuli hat hier den Typ eines Schweizers geschaffen, der menschliche Geradlinigkeit mit Humor und kritischem Geist verbindet. Mit Freude werden unsere Theaterfreunde vernehmen, dass Schaggi Streuli ein neues Stück geschrieben und soeben zur erfolgreichen Uraufführung gebracht hat: «Polizist Wäckerli im 7. Himmel». Dieser «7. Himmel» entpuppt sich auf der Bühne sehr schnell als eine beliebte Dorf-Wirtschaft, wo Wäckerli ein- und ausgeht und wo eine junge Serviertochter dem älter gewordenen Mann noch einmal den Kopf verdreht.

6. Oktober: Wattwil. Milch- statt Bierschwemme im «Jaköbli». Ob sich der Saal im «Jakobshof» Wattwil am vergangenen Montagabend allein wegen der Konsumenten-Aufklärung der hiesigen Milchhändler und des Milchverbandes St. Gallen-Appenzell bis aufs Letzte anfüllte, ist ungewiss. Vermutlich lockte eher der geschickt aufgemachte Prospekt, in dem die Organisatoren Hausfrauen und Hobbyköchen allerlei leckere Genüsse und Müsterchen ankündigten. Denn wo’s etwas umsonst gibt, steht man noch so gerne Schlange, oder? Dass man sich aber sogar wegen Degustationsproben in die Haare geraten und sich um Krümmelchen beneiden kann, ist zumindest erstaunlich.

Vor 20 Jahren

2. Oktober: Libingen. Schauabend mit Preisverleihung der Viehzuchtgenossenschaft Libingen im Mehrzweckgebäude. Der Kinderchor Mosnang mit Stephan Segmüller und das Trio «Grabegruess» umrahmten mit erfrischendem Gesang und lüpfiger Musik die Schauchilbi der Libinger Bauern. Albert Gemperli trat in die Fussstapfen von Georg Breitenmoser. Gemperli erinnerte an den Schautag, an das Bilderbuchwetter und die Auffuhr nach Oberländer und Toggenburger Art, das traditionelle Brauchtum und meinte: «Nach der Beurteilung der Experten dürfen wir auf unsere Tiere stolz sein, es verlief alles zur besten Zufriedenheit.» Nun kam das Verteilen der Wanderpreise an die Reihe. Im Vordergrund der Bühne glänzten die schönen Glocken, aufgestellt in einer Reihe wie auch die geschnitzten Kühe. Nacheinander durften die Bauern sie von Anita Meier, Zuchtbuchführerin, in Empfang nehmen. Die Kühe, geschnitzt von Köbi Scherrer, dürfen sie behalten. Stolz und strahlend, manchmal die Glocke schwenkend, kehrten sie an ihre Plätze zurück, nachdem ihnen auch der Präsident per Handschlag gratulierte.

2. Oktober: Hemberg. Chic, auch auf dem Lande. Hemberger liessen sich über die neuesten Modetrends informieren. Mit einer tollen Mode-, Frisuren- und Schmuckschau für Damen und Kinder informierten Hemberger Geschäfte umfassend über neueste Trends und Kombinationsmöglichkeiten. Der «Rössli»-Saal im Bächli war dabei voll besetzt.

Vor 10 Jahren

6. Oktober: Wattwil. Übungen in Arbeitsalltag einbauen. Der Blick in die Produktionshalle der Lindner Suisse GmbH am frühen Morgen bietet ein ungewohntes Bild: In Überhosen gekleidet stehen die Männer in einem Kreis und dehnen ihre Muskeln. Seit mehr als fünf Jahren ist das Frühturnen ein fester Bestandteil im Arbeitsalltag der Belegschaft. Der damalige Geschäftsleiter, Heinz Wildhaber, hat an einer Veranstaltung gehört, dass diese Art von Fitness sich positiv auf die Mitarbeiter auswirkt. Sie sind konzentrierter bei der Arbeit, werden produktiver und fallen weniger wegen Krankheit aus. Acht bis zehn Minuten täglich genügen, damit eine Verbesserung spürbar ist. Etwa zweimal im Jahr schaut die Wattwiler Ergotherapeutin Ruth Assfalg bei der Firma vorbei. Sie zeigt den Mitarbeitern, wie sie die Übungen richtig ausführen. «Ziel dieses Arbeitseinstiegs ist es, dem Körper mehr Energie zuzuführen, ihn gegen die Schwerkraft aufzurichten und die Rotationsbewegung anzubahnen», erklärt Ruth Assfalg. (red)