Rubrik Damals: Von der Kirchturm-Rätsche zur Messe gerufen Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Fritz Looser erklärt die Funktion der Kirchturm-Rätsche. Bild: PD

Vor 100 Jahren

17. Juni: Wattwil. Die Webschulkorporation Wattwil hielt ihre Hauptversammlung ab, die einen würdigen Verlauf nahm. Herr Präsident Lanz begrüsste die zahlreichen Freunde der Schule und erstattete einen längeren Bericht über das verflossene Jahr, der mit Beifall aufgenommen wurde. Er wies darin auf die schwere Krisis hin, welche namentlich auch die Textilindustrie durchzuhalten hat, und von der die Webschule Wattwil nicht ganz unberührt bleiben kann.

Eine Folge davon ist die schwierigere Platzierung der Absolventen und der Rückgang in den Mitgliederbeiträgen. Dazu kommen noch die reduzierten Subventionen von Kanton und Bund. Aber die immer bewiesene Solidarität wird den rechten Weg wieder finden lassen, um die Schule gleich leistungsfähig zu erhalten. Den Geboten der Neuzeit gegenüber sollen ev. alte Traditionen geopfert werden, falls bewährte Vorschläge unterbreitet würden.

Vor 50 Jahren

21. Juni: Lichtensteig. Margrit Rainer und Ruedi Walter kommen! Nach monatelangen Aufführungsserien in Zürich, Basel, Bern und Luzern, wobei insgesamt über 150'000 Besucher verzeichnet werden konnten, gehen Margrit Rainer und Ruedi Walter mit dem neuen Schweizer Dialekt-Lustspiel «Nid jetz, Schatz …!» nun auf Schweizer Tournee.

Dieser einzigartige Lachschlager, der von der Presse als «bestes Lustspiel seit Jahren» bezeichnet wird, ist als einmaliges Sonder-Gastspiel im Theatersaal Krone Lichtensteig zu sehen. Ein Theaterabend bester Unterhaltung unter dem Motto «Das grosse Lachen!».

Vor 20 Jahren

18. Juni: Alt St.Johann. In Alt St.Johann wird gefeiert, nicht nur das 850-Jahr-Jubiläum der Gemeinde, sondern auch das Hundertjährige der Glocken in der katholischen Kirche. Mit einer Ausstellung wird derzeit darauf hingewiesen. Seit 100 Jahren laden die fünf Glocken, die im Turm hängen, zum Gottesdienst ein. Damals hat sich der Kirchenrat nach einem Geläute umgesehen. Die Auswahl an Glockengiessern war noch etwas grösser und man konnte verschiedene Geläute begutachten, bevor man sich entschied. Was bei der Ausstellung ebenfalls zu bewundern ist, ist eine der beiden Kirchturm-Rätschen. Mit ihnen werden auch heute noch in der Karwoche die Gläubigen zur Messe gerufen.

Vor 10 Jahren

20. Juni: Brunnadern. Die Tös-Brücke erstrahlt in neuem Holz. Die älteste erhaltene Brücke über den Necker ist originalgetreu erneuert und für die nächsten Jahrzehnte wieder gerüstet. Sie dient unter anderem dem Lokalverkehr als Verbindung zu den Weilern Siggetschwil und Au. Auch Wanderer benutzen sie gerne. Die Holzwände, genannt Bretterschirm, und die Lamellen der sich gegenüber liegenden «Fenster» leuchten in warmem, hellem Ton und geben der Tös-Brücke neue Frische.

Auch der Boden ist neu. Die Bretter der Fahrbahn, die darunter liegenden Querbretter und die Längsbalken wurden ersetzt. Nur die Querträger konnten belassen werden. Die Renovation sei nötig geworden, weil die Bodenbretter ausgefahren und teilweise lose waren. Auch der 100-jährige Bretterschirm war ausgebrannt, ausgewaschen und bekam Löcher. (red)