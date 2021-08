RUBRIK Damals: Über 165'000 Franken für Wildhaus Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Führen seit 35 Jahren die Fundgrueb in Wildhaus: (von links) Edith Noll, Susi Uebersax und Anni Grob. Bild: PD

Vor 100 Jahren

30. Juli: Wattwil. Auf mehrseitige Anfragen und Wünsche hin beabsichtigt der Turnverein Wattwil, eine Jugendriege zu gründen. Es bestehen bereits an vielen anderen Orten solche. Einem grossen Teil des Publikums ist der Name fremd. Was ist eine Jugendriege? Eine Jugendriege ist eine Schar junger Burschen im Alter von zehn bis 16 Jahren, die den Zweck verfolgt, sich turnerisch, gesellig und geistig auszubilden und zu stärken. Zur Organisation dieser Riegen besteht eine kantonale Jugendturnkommission, der bewährte Turnlehrer und auch kantonale Erziehungsräte angehören. Der Zweck selber ist der, diesen jungen Burschen besonders notwendige körperliche Ausbildung und Erziehung angedeihen zu lassen und ihnen Luft und Freude am Turnen, aber auch Pünktlichkeit und Ordnung beizubringen. Es glauben vielleicht viele der Eltern, es wäre eine Vereinssache, was jedoch nicht der Fall ist, da diese Jugendriege vom Vereinsleben und Vereinsturnen vollständig getrennt geführt wird. Es wird manchen Eltern eine Erleichterung sein im Bewusstsein, dass ihr Junge unter strengster Aufsicht ist und so einem allfälligen Streifzüglerleben ferngehalten wird. Es kommt nämlich nicht selten vor, dass diese Jungen in freien Mussestunden alle erdenklichen Dummheiten studieren und vollführen, was den Eltern nur Ärger einträgt. Anderen wieder ist es eine Erholung, wenn sie nach der Wochenarbeit im Hause oder im dumpfen Fabrikraum sich an freier Luft körperlich stärken können. Die Leitung soll älteren Turnern übergeben werden. Strengste Disziplin und Ordnung wird von Anfang an verlangt, damit nicht Klagen einlaufen.

3. August: Lichtensteig, das heute unter starkem Wassermangel leidet, verkaufte vor drei Jahren eine überaus schöne und ergiebige Quelle an die benachbarte Gemeinde Bütschwil, deren Wasserversorgung heute über 200 Minutenliter Überwasser haben soll.

Vor 50 Jahren

4. August: Dicken. Trotz drohender Gewitterwolken versammelten sich viele Feriengäste und Einheimische auf dem Schulplatz zur diesjährigen Bundesfeier. Die Musikgesellschaft zog mit hellem Klang auf den Platz und eröffnete bald mit einem schneidigen Marsch das Programm. Der Turnverein zeigte sich mit Freiübungen und später mit mutvollen Pferdsprüngen. Erfreulicherweise hatte sich ein Feriengast, Hans Naef, Ausbildungsleiter in Uzwil, für die Ansprache gewinnen lassen. Einleitend beschäftigte er sich mit der Frage der Berechtigung einer Gründungsfeier, der so viele Bürger gleichgültig oder ablehnend gegenüberstehen. Sie erfüllt aber auch jetzt noch einen guten Zweck, wenn sie den heutigen Verhältnissen angepasst ist und ein Wille da ist, die Gegenwart objektiv zu beurteilen und daraus das richtige Verhalten abzuleiten.

4. August: Lichtensteig baut und baut … Am 1. Oktober wird die Siedlung in St.Loretto bezugsbereit sein. Die Überbauung, die nach Plänen des Architekturbüros Lehmann in Rapperswil ausgeführt wurde, umfasst drei Wohnblöcke sowie zwei Tiefgaragen. Mit dem Bau der insgesamt 75 Wohnungen konnte im April 1970 begonnen werden. Während Block A und B mit zwölf und 29 Wohnungen bereits im Oktober 70 beziehungsweise April 71 bezogen werden konnten, wird nun in den nächsten Wochen auch das letzte der drei Gebäude seinem Zweck übergeben werden können.

Vor 20 Jahren

30. Juli: Ebnat-Kappel/Winkeln. Der Ebnat-Kappler Hans Näf ist Bauführer auf der grössten Baustelle im Kanton St.Gallen, dem Druckzentrum des «St.Galler Tagblatts». In der Industriezone von St.Gallen-Winkeln steht die derzeit grösste Baustelle im Kanton. Auf dem ehemaligen Areal der Huber + Suhner AG erstellt die St.Galler Tagblatt AG ein neues Druckzentrum. Wenn die Bauarbeiten weiterhin im Fahrplan laufen, dann wird am 14. September 2002 die erste Ausgabe des «Toggenburgers» und anderer Partnerzeitungen und des «St.Galler Tagblatts» neu in St.Gallen-Winkeln gedruckt. Bauleiter Hans Näf sorgt unter anderem dafür, dass dieser Bau termingerecht im nächsten Jahr und zum abgemachten Preis der Bauherrschaft übergeben wird.

2. August: Wattwil. Ein Feuer, das zum Verbrennen von Holzresten gedacht war, löste im Hummelwald in Wattwil einen Waldbrand aus. Er habe lediglich das von Schädlingen befallene Holz verbrennen wollen, sagte der Bauer, der im Wald mit Holzen beschäftigt war. In einer kurzen Abwesenheit vom Platz konnte sich das vormals kleine Feuer, begünstigt durch die trockene Witterung und einen aufkommenden Wind, ungehindert ausbreiten. Die Feuerwehr Wattwil-Lichtensteig wurde aufgeboten. Sie konnte das Feuer glücklicherweise schnell löschen und so einen grossen Schaden verhindern.

Vor 10 Jahren

4. August: Wildhaus. Wer gerne in alten Sachen stöbert oder schon seit langem auf der Suche nach etwas ganz Speziellem ist, ist in der Fundgrueb im Rietlistall an der richtigen Adresse. Kleine Möbel, Puppen und Kaffeetassen werden dort ebenso verkauft wie Werkzeuge, alte Ansichtskarten oder Glaswaren. «Was wir hier anbieten, bekommen wir geschenkt», erklärt Susi Uebersax das Prinzip der Fundgrueb. Anstatt unbeschädigte Ware beim Entrümpeln oder bei einer Haushaltsauflösung in den Kehricht zu werfen, solle man diese zu ihnen bringen, rührt Susi Uebersax die Werbetrommel. «Damit tut man gleich dreifach etwas Gutes: Unsere Wegwerfkultur wird nicht gefördert, ein anderer kommt günstig zu gebrauchter, aber noch unbeschädigter Ware und mit dem Erlös werden Einrichtungen in unserer Gemeinde gefördert.» Die Verwendung des Erlöses zu Gunsten von Vereinen und Institutionen in der Gemeinde ist eine Auflage, damit die Fundgrueb-Frauen für ihr Trödellädeli im Rietlistall keine Miete bezahlen müssen. Seit 35 Jahren gibt es die Fundgrueb bereits und in diesen Jahren haben Susi Uebersax, Anni Grob und Edith Noll schon mehr als 165'000 Franken an Vereine ausbezahlt. Immer wieder wurde mit diesem Geld ein Zvieriplättli am Altersnachmittag bezahlt. Auch die Bürgermusik kam zum Zug und konnte sich mit einem Beitrag von der Fundgrueb neue Musikinstrumente kaufen. Wen sie unterstützen und wie hoch der Betrag ist, entscheiden die drei Frauen der Fundgrueb gemeinsam. Mit diesem Flohmarkt leisten sie seit 35 Jahren Freiwilligenarbeit.