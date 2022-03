Rubrik Damals: Trainsoldaten absolvierten Wiederholungskurs im Toggenburg Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Trainsoldaten der Schweizer Armee mit ihren Pferden. Bild: Elias Bricker (6. Oktober 2009)

Vor 100 Jahren

25. Februar: Wattwil. Der Raubfall im Lochweidli vor Kantonsgericht. Nachts wurde der Landwirt Z. auf seinem Heimweg vom «Adler» in Wattwil nach seiner Wohnung von zwei aus dem Schatten einer Scheiterbeige hervorstürzenden Männern unversehens angepackt, zu Boden gebracht, durch Verschliessen des Mundes mit einer Hand am Schreien verhindert und in diesem Zustand um den Inhalt seiner innern Rocktasche, insbesondere zwei Noten zu je 100 Franken, nebst einigen Schriftstücken beraubt.

Der Verdacht fiel sofort auf einen B. und einen L., nachdem der Beraubte noch in derselben Nacht bei der Polizei Anzeige gemacht und zugleich seine Vermutungen kundgegeben hatte. L. war schon im zweiten und B. im dritten Verhör geständig.

Der Beraubungsplan wurde ausgeführt, nachdem in den Adler, wo beide Beklagten sich befanden, der etwas angeheiterte Z. eingekehrt war. Beim Verlassen der Wirtschaft waren sie einig, dem Z. abzuwarten, ihm nachzugehen und ihm den Tascheninhalt zu nehmen.

B. übergab L. den Tascheninhalt zur Aufbewahrung, in der Meinung, andern Tages bei ihm die Verteilung des Raubes vorzunehmen. Dies wurde durch die Verhaftung vereitelt und nachdem L. auch den Besitz der 200 Franken in seinem Geständnis verzeigt hatte, konnte dann das Geld dem Z. wieder vollständig zurückgegeben werden. Die Strafkammer des Kantonsgerichtes verurteilte in ihrer Sitzung vom 22. Februar die beiden Angeklagten wegen Raubes zu der Zuchthausstrafe von je einem Jahr und zu den Kosten.

Vor 50 Jahren

25. Februar: Wattwil. Ganz per Zufall lernte ich das «Kino Feuerstein» in Wattwil kennen, das vom noch nicht ganz fünfzehnjährigen Urs Bichler und seiner Kusine Claudia Bichler geführt wird. Es geniesst nämlich erst in eingeweihten Kreisen einen guten Ruf und ist sonst weithin unbekannt. Die bisherigen «Gala-Vorstellungen» fanden im Bekannten- und Verwandtenkreis statt, und zwar bei freiem Eintritt.

Natürlich könnte sich das «Kino Feuerstein» ab und zu neue Filme leisten, wenn es einen Eintritt verlangen dürfte, aber Urs ist sich im Klaren, dass er zuerst eine Bewilligung vom Gemeinderat haben müsste. Vielleicht stellt er gelegentlich einmal ein Gesuch, aber das kommt erst in Frage, wenn die Temperatur wieder wärmer wird. Die Eltern von Urs Bichler leiten in Wattwil das Kino Speer, und ihr Sohn ist deshalb der berühmte Apfel, der nicht weit vom Stamm fällt.

28. Februar: Mittleres Toggenburg. Einheiten der Trainabteilung 8, zu der auch Toggenburger Wehrmänner gehören, absolvieren ihren diesjährigen Wiederholungskurs. Vorgestern marschierten die «Rössler» mit ihren Vierbeinern durch das mittlere Toggenburg und manch einer, der am Wege stand, mag sich dabei gedacht haben: «Das waren noch Zeiten!»

Trainsoldaten auf dem Gotthard-Treck. Bild: Elias Bricker (6. Oktober 2009)

Vor 20 Jahren

26. Februar: Oberes Toggenburg. Einige Dutzend begeisterte Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer treffen sich jeweils an Wochenenden von Dezember bis März an verschiedenen Orten in der Schweiz. Dabei hoffen diese Sonderlinge auf Kälte und möglichst viel Schnee. Dass im Freien geschlafen wird, löst bei Herr und Frau «Normalschweizer» verständnisloses Kopfschütteln aus.

Das Winter-Motorradtreffen im Luterental findet Jahr für Jahr statt. Bild: PD

Eines dieser speziellen Wintertreffen fand im Luterental im oberen Toggenburg statt. Keine namhafte Prominenz, geschweige denn ein Bundesrat war zur Begrüssung anwesend, dafür ein Haufen angefressener «Spinner», die am Lagerfeuer Gespräche über Benzin und Motoren führten.

Peter Tanner, selbst ein begeisterter Winterfahrer, rief mit Freunden vor fünf Jahren das «erste urchige Wintertreffen im Luterental» ins Leben. Sein Nachbar liess sich von der Idee anstecken und stellte den Organisatoren sein Grundstück mit einem Gaden zur Verfügung. Für genügend Platz zum Zelten und das obligate Lagerfeuer war somit gesorgt.

Vor 10 Jahren

1. März: Wattwil. Geht es nach dem Verein Energietal Toggenburg, soll das Toggenburg in zwanzig Jahren energieautark sein. Die Toggenburg Finanz AG (Tefag) geht noch einen Schritt weiter: Die Anlagen mit erneuerbarer Energie sollten wenn immer möglich den Toggenburgern gehören.

Investieren will die Tefag in Mehrfamilienhäuser, Produktionsstätten und öffentliche Gebäude. Bereits in sechs Liegenschaften betreibt die Tefag in Zusammenarbeit mit der Thurwerke AG die Energieanlagen. Fünf davon hat sie von der Thurwerke AG übernommen. (red)