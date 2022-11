Rubrik Damals: Rigolo gewinnt Werkbeitrag Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Mädir Eugster wird mit einem Werkbeitrag des Kantons St.Gallen ausgezeichnet. Bild: Toggenburger Tagblatt

Vor 100 Jahren

8. November: Wattwil. Fortbildungskurse des kaufmännischen Vereins. Ende Oktober wurde der Schreibmaschinenkurs beendigt. 42 Kursteilnehmer, eingeteilt in drei Parallelklassen, wurden in der verhältnismässigen kurzen Unterrichtszeit von 30 Unterrichtsstunden von Kurslehrer Herrn Alois Schedler aus St. Gallen mit der Schreibmaschine selbst und dem Zehnfinger-Meisterschaftssystem vertraut gemacht.

Wie sowohl aus den Kreisen der Kursteilnehmer selbst als auch vom Leiter vernommen werden konnte, schloss der Dactylographiekurs mit einem sehr befriedigenden Erfolge ab und ist es noch Sache der Schüler, die nun einmal angelernte Methode auch in der Praxis anzuwenden.

Vor 50 Jahren

3. November: Wattwil. Die beiden Fernsehgeschäfte, die B. Bichler und Co sowie die Fa. Kobler, studierten ständig die Verbesserung der Empfangsmöglichkeiten. Man operierte mit Umsetzer, Gemeinschaftsantennen in den neu entstehenden Quartieren. Der Verwaltungsrat der Dorfkorporation Ebnat-Kappel hatte die B. Bichler und Co mit der Erstellung einer Dorfgemeinschaftsantenne für Ebnat-Kappel beauftragt. Anhand der Tests konnte ein einmalig guter Empfangspunkt auf Girlen gefunden werden, welcher die Möglichkeit des Empfanges von 8 Fernsehprogrammen und gegen 20 UKW-Programmen gibt.

In der Einsicht, dass Wattwil sich fast nur noch in südlicher Richtung ausbreiten könne und auch bereits grosse Ueberbauungen im Ulisbach teils fertig gestellt oder im Bau sich befunden haben, verhandelte die Fa. Bichler & Co mit dem Verwaltungsrat der Dorfkorporation Ebnat-Kappel, ob die Möglichkeit bestehen würde, dass sie eine Verbindungsleitung Ebnat-Kappel-Wattwil erstellen könnte und unser Dorf ebenfalls an die Anlage Girlen anschliessen dürfte.

Ein Vertrag kam zustande. Dadurch hat die B. Bichler und Co die Möglichkeit, sämtliche Liegenschaften von Wattwil mit einwandfreien Fernseh- und UKW-Programmen zu versorgen. In kurzer Zeit können so ungefähr 600 Abonnenten bereits versorgt werden.

Vor 20 Jahren

7. November: Wattwil. Die Werkbeiträge des Kantons St. Gallen gehen dieses Jahr an 14 verschiedene Projekte. Eingereicht wurden insgesamt 109 Projekte in sechs verschiedenen Sparten, teilte der Kanton mit. Unter diesen befindet sich, in der Sparte Theater/Tanz, auch der Wattwiler Mädir Eugster mit seinem tanzenden Theater Rigolo. Das Projekt «Das grosse Rauschen – Wasser in Balance» besticht durch Einfachheit und Klarheit.

Vor 10 Jahren

6. November: Neckertal. Gemäss Beschluss vom 25. März fusionieren die Kirchgemeinden Brunnadern, Mogelsberg und Oberhelfenschwil. Am vergangenen Sonntag wurde die Gründungsversammlung der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Unteres Neckertal durchgeführt. Die Kirchenvorsteherschaft Unteres Neckertal mit Präsident Willi Früh und Pfarrerin Catherine McMillan Haueis steht bereit für die neue Herausforderung. (red)