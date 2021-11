Rubrik Damals: Rebroff-Fans waren hingerissen Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Iwan Rebroff zog die Fangemeinde theatralisch und stimmgewaltig in seinen Bann. Bild: PD

Vor 100 Jahren

9. November: Wattwil. Letzten Samstagabend hielt der Veloklub Wattwil, der über eine stets steigende Mitgliederzahl verfügt, seinen üblichen Vereinsabend ab. War auch der ganze Anlass in bescheidenem Rahmen gehalten, so brachte er doch den zahlreich erschienenen Mitgliedern und ihren Angehörigen einige recht gemütliche Stunden. Für eine stilgerechte Aufführung des Theatralischen sorgte Herr Homberger; diese und seine persönlichen humoristischen Einlagen brachten witzigen Humor zum Ausdruck und fanden ein dankbares Publikum. Daneben kam natürlich auch das Tanzvergnügen zu seinem Recht und viel zu schnell schwanden diese schönen Stunden kameradschaftlichen Beisammenseins.

9. November: Wattwil. Auszug aus den Verhandlungen des Gemeinderates: Von verschiedenen Seiten wird auf die mangelhafte Kontrolle der Arbeitslosen hingewiesen. Es sollen Wege gesucht werden, um Missbräuche zu verhindern. Wegen Arbeitsverweigerung wird einem Arbeitslosen die Unterstützung entzogen.

Die Wachtkorporation Dorf weist in einer Eingabe darauf hin, dass in letzter Zeit der Nachtlärm in unserer Gemeinde überhandnehme, weshalb es als angebracht erscheine, gemeinsame Massnahmen zur Bekämpfung des Übelstandes zu ergreifen. Der Gemeinderat hat die nötigen Anordnungen bereits getroffen.

Vor 50 Jahren

8. November: Wattwil. Ehrung für Toggenburger Taucher. Als Taucher und Meeresforscher geniesst überraschenderweise ein Binnenländer aus dem Toggenburg, der Wattwiler Dr. H. Heberlein, internationalen Ruf. Dies wurde kürzlich wieder bestätigt, als der internationale Taucherkongress dem Toggenburger einen goldenen Dreizack als Anerkennungspreis verlieh.

Besonders beachtenswert ist, dass Hermann Heberlein seine jüngsten Studien den Aufgaben der Meereskultur, also der Beschaffung von Nahrungsmitteln aus dem Meeresboden, gewidmet hat. Seine diesbezüglichen Arbeiten stehen unter dem bezeichnenden Titel «Seafarm», also Meereslandwirtschaft. «Der Toggenburger» gratuliert dem Toggenburger herzlich zu seinem grossen Erfolg in der Erforschung des Meeres. In der internationalen Presse wird sein Wirken als gleichwertig neben dasjenige von Piccard gestellt.

10. November: Wildhaus. Im Rahmen des diesjährigen Staatsbürgerkursprogramms fand im Hotel «Toggenburg» der erste öffentliche Vortragsabend statt. Unter dem Motto «Das Schweizerkreuz in aller Welt» wurde eine sehr lehrreiche Filmvorführung, die uns in das hektische Treiben unserer nationalen Fluggesellschaft Swissair einführte, gezeigt.

Im Weiteren referierte der bekannte Flugkapitän Heinz Zürcher zusammen mit Frau Vreni Pfiffner-Bösch aus der vielfachen und sehr interessanten Arbeit eines Flugkapitäns und einer Hostess. Mit diesem Anlass begann das diesjährige Winterprogramm der beliebten Staatsbürgerkurse sehr verheissungsvoll und man freut sich schon jetzt auf die weiteren Darbietungen.

Vor 20 Jahren

10. November: Ebnat-Kappel. Der Traum aller Männerchörler wurde in der evangelischen Kirche Kappel wahr. Der im ganzen deutschen Sprachraum bekannte Entertainer und Gesangsstar Iwan Rebroff gab mit dem Männerchor Ebnat-Kappel ein Konzert. Was macht ein gealterter Entertainer und Schlagerstar, wenn er im Showbiz nicht mehr gefragt ist? Er geht in die Provinz, fragt einen Dorfverein, ob er zu einem gemeinsamen Auftritt geneigt wäre, und der Erfolg ist gewiss.

So ähnlich kam das Konzert von Iwan Rebroff in der evangelischen Kirche Kappel zu Stande. Die Kasse hat kräftig geklimpert, die Rebroff-Fans kamen in Scharen und alle Beteiligten gingen glückserfüllt nach Hause. Der Abend ermöglichte die Nähe zu dem, den man schon immer bewunderte, den man vom Fernsehen kennt, den man auf unzähligen Tonträgern im Haushalt hört und sonst nur mit grossem Aufwand in nächster Nähe erleben kann. Das Erlebnis für die Mitglieder des Männerchores wird unvergessen bleiben und die Fans werden dem Verein in Dankbarkeit verbunden sein.

Vor zehn Jahren

7. November: Wattwil. Fusion wird Wirklichkeit. Ein markanter Meilenstein in ihrer Geschichte erlebten die beiden evangelischen Kirchgemeinden, Lichtensteig und Wattwil am Sonntag. Seit bald zwei Jahren befassten sich die evangelischen Kirchgemeinden der drei Orte Lichtensteig, Wattwil und Krinau mit der Verschmelzung zu einer Kirchgemeinde.

An der letzten ordentlichen Kirchgemeindeversammlung rückte jedoch die Kirchgemeinde Krinau von diesem Vorhaben ab. Kirchbürgerinnen und Kirchbürger in Wattwil und Lichtensteig hielten an ihren Vorhaben fest. Gestern nun wurde dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt, die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Mittleres Toggenburg wurde gegründet.