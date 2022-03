Rubrik Damals: Rasende Buggys statt Pferde Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

In der Boxengasse werden die Modell Off Roader wieder auf Vordermann gebracht: Putzen, Räder wechseln, allfällige Schäden beheben. Bild: PD

Vor 100 Jahren

8. März: Wattwil. Der tit. Frauenchor hat am letzten Sonntag ein in allen Teilen sehr befriedigendes, vortrefflich gewähltes Programm abgewickelt. Der Besuch der Abendunterhaltung war gut. Die drei Lieder mit Klavierbegleitung verdienen als Glanzleistungen besondere Erwähnung. Die in ihnen liegende Stimmung wurde durch den flotten Vortrag geradezu charakteristisch zum Ausdruck gebracht. Das «Aehrenfeld» wurde ein zweites Mal gewünscht.

Ein liebliches Bild bot die Rokokoszene von Mozart: «Das Bandel». Mimik, Gesang und Begleitung wirkten vorteilhaft. 6 einfachere A-cappella-Chöre im Volkston wurden sehr schön vorgetragen, wobei das «Waldlied» und die zwei humoristischen Dialektlieder mit dem liebeverborgenen Inhalt besonders reichen Beifall ernteten.

Dynamik und Aussprache verdienen volles Lob. In einem richtig akustischen Konzertraum wären die schönen Lieder erst recht zur Geltung gekommen. Nicht vergessen wollen wir das Luftspiel: «Es Rägewülchli», welches von gut talentierten Bühnenkräften eine ausgezeichnete Wiedergabe erfuhr. Der tit. Frauenchor darf mit diesem Unterhaltungsabend sehr zufrieden sein.

8. März: Libingen. Im Lindenboden brannte letzter Tage beim Mistführen eine störrische Kuh durch. Auf ihrer Flucht riss sie den Wegweiser bei der Strassenkreuzung nach Mosnang samt dem Sockel ein, wobei die Kuh aber die Hirnschale einstiess. Augenblicklich fiel sie zu Boden, was die sofortige Abschlachtung zur Folge hatte.

Vor 50 Jahren

3. März: Ebnat-Kappel. Ein halbes Jahr nach dem ersten Spatenstich von Gemeindeammann Hans Tobler für das Alters- und Pflegeheim Obertoggenburg zeigen sich auf der grössten Baustelle Ebnat-Kappels bereits schöne Fortschritte. Das milde Wetter erlaubte es – allerdings bei vermindertem Personalbestand – den ganzen Winter über am Bau zu arbeiten und damit gegenüber dem Zeitplan sogar einen Vorsprung herauszuwirtschaften.

Beim Pflegeheimtrakt steht bereits das Erdgeschoss im Rohbau fertig da, sodass dieser Tage damit begonnen werden kann, das erste Geschoss aufzustocken. Für das Personalhaus sind bis jetzt die Kellerböden im Untergeschoss gemacht worden. Als Nächstes kommt hier der Ausbau auf Erdhöhe dran.

Es wird damit gerechnet, alle drei Trakte bis im Winter 1972/73 in der Rohausführung erstellt zu haben. Sofern alles programmgemäss läuft, werden unsere Betagten und Pflegebedürftigen Ende März 1974 in das Alters- und Pflegeheim Obertoggenburg einziehen dürfen.

Vor 20 Jahren

4. März: Wattwil. Deutlich Ja sagten die Wattwiler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu ihren beiden kommunalen Abstimmungen: der Übergabe des Gemeindespitals Wattwil an den Kanton St.Gallen und zur 2. Ausbauetappe der ARA. Die Stimmbeteiligung war mit 64 Prozent überdurchschnittlich hoch.

Dies ist wohl nicht zuletzt oder sogar vor allem auf die Abstimmung über den Vollbeitritt der Schweiz zur UNO zurückzuführen. Dem Antrag des Gemeinderates, das Spital Wattwil unentgeltlich an den Kanton zur Weiterführung zu übertragen, wurde mit 2451 Ja- zu lediglich 436 Nein-Stimmen deutlich zugestimmt. Die Übernahme des Spitals ist auf Anfang 2003 geplant.

Vor 10 Jahren

5. März: Bütschwil. Ferngesteuerte Modellautos haben auf Einladung des Modell Off Road Clubs Oberbüren die Pferde für zwei Tage aus der Reithalle Bütschwil verdrängt. Die Piloten der surrenden Miniboliden sind Idealisten.

Während der ersten Minuten staunt der Besucher einfach nur. Vorwiegend erwachsene Männer lassen ihre Modell-Off-Road-Buggys ferngesteuert durch einen Rundkurs in der Reithalle Bütschwil rasen. Dort, wo sonst Ein-PS-Vierbeiner traben, springen beim Indoor-GP des Modell Off Road Clubs Oberbüren 2,5 PS-Boliden fünf Meter über Schanzen.

Statt auf dem Oberbürer Outdoor-«Haslenring» donnern die Gefährte auf der Soor-Hallenstrecke nach spektakulären Überholmanövern in die Abschrankungen, überschlagen sich, liefern packende Duelle, liegen wie Schildkröten auf dem Rücken. Die mitten drin stehenden Streckenposten und der Speaker sind dabei fast noch mehr gefordert als die Fahrer. (red)