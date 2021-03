Rubrik Damals: «Keine Angst, aber immer Respekt» Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Kleine Ursache, grosse Wirkung. Der Technische Leiter Anton Egli schüttet ein wenig Wasser auf brennendes Öl. Bild: PD (25. Februar 2011)

Vor 100 Jahren

26. Februar: Wattwil. Ein Stücklein, das einer gewissen Komik nicht entbehrt und die dortigen Einwohner in nicht geringe Aufregung versetzte, passierte letzter Tage im Weiler Heiterswil. Ein daselbst wohnhafter Landwirt verkaufte seine Viehhabe um die Summe von rund 20'000 Fr. nach Hemberg. Am Samstagabend, als er nach Hause kam, zählten die Seinigen das Geld auf dem Küchentisch nach, und fanden die Sache in Ordnung. Nach kurzer Abwesenheit der Hausgenossen verschwand das Wertplie – und war nicht mehr aufzufinden.

Darob grosse Aufregung, der ganze Polizeiapparat musste in Funktion treten, hochnotpeinliche Untersuche und Verhöre fanden an Ort und Stelle statt, Verdächtigungen aller Art griffen um sich, doch nirgends war die geringste Spur des vermeindlichen Diebes zu entdecken. Nachdem diese höchst ungemütliche Situation mehrere Tage gedauert, kam auf einmal Licht in die Angelegenheit. Das Banknotenbündel wurde vollständig intakt unter dem Küchenkasten gefunden und männiglich freut sich über den glücklichen Ausgang der Geschichte.

26. Februar: Bazenhaid. Dem Vernehmen nach soll Herr Postverwalter Thalmann, der früher als Postangestellter, nun aber schon zirka acht Jahre als Postverwalter hier wirkte, nach Urnäsch kommen. Wenn sich dies bewahrheitet, so verliert Bazenhaid einen seriösen Beamten, der gegenüber dem Publikum sich stets dienst- und hülfsbereit zeigte.

26. Februar: Alttoggenburg. Endlich soll auch in der Gemeinde Kirchberg für einen Teil der Arbeitslosen Verdienstgelegenheit geschaffen werden. In den nächsten Tagen wird die schon seit Jahren projektierte Kanalisation im Bahnhofquartier Bazenhaid in Angriff genommen. Die Ausführung ist an die Herren Maurermeister J. Roth und Th. Böhni vergeben worden. Als weitere Notstandsarbeit ist für die nächste Zeit der Bau einer Strasse von Müselbach nach Mettlen in Aussicht.

Wer die jetzt bestehenden Verkehrsverhältnisse in dorten kennt, wird zugeben, dass dies kein Luxus ist. Wäre die Sache «höhern Orts» etwas besser gefördert worden, könnte man jetzt schon mit der Arbeit beginnen. – Die Steuerschraube arbeitet gegenwärtig in Kirchberg mit Hochdruck. Wenn nicht durch die gemeinderätliche Steuerkommission die krassesten Ungerechtigkeiten ein wenig behoben werden, dürfte die Zahl der Rekurse grösser werden, als diejenige der Zufriedenen.

Vor 50 Jahren

26. Februar: Wattwil. Pflegerinnenschule Toggenburg/Linth. Im Zusammenhang mit dem Ausbau des Krankenhauses Wattwil zu einem modernen Spital wird auch eine Pflegerinnenschule geschaffen. Interessentinnen aus unserer Region soll die Ausbildung in der Nähe des Wohnortes ermöglicht werden. Der Ausbildungskurs als Krankenpflegerin dauert 1 ½ Jahre, Schulbeginn ist im Frühjahr und Herbst. Interessentinnen können ausführliche Prospekte verlangen bei: «Pflegerinnenschule Toggenburg-Linth, 9630 Wattwil». Telefonische Auskünfte erteilt die Schulschwester im Spital Wattwil.

1. März: Wildhaus. In einem rasend schnellen Brand ist das Hotel Sonne in Wildhaus abgebrannt. Um 23.30 Uhr nachts wurde der Feueralarm ausgegeben. Der Himmel war schon rot. Es schneite, dunstiges Wetter, heftige Windstösse, 10 Grad unter Null. Selbst die Einwohner von Wildhaus konnten den Brand nicht lokalisieren, ein Einwohner sagte mir, er habe sich zuerst bei den Amtsstellen orientieren müssen. Der Einsatz der Feuerwehren von Wildhaus und Alt St. Johann erfolgte trotz den üblen Verhältnissen blitzartig schnell.

Doch als die Feuerwehr kam, brannte das Haus bereits lichterloh. Das Riesenfeuer verunmöglichte die Eindämmung des rasch um sich greifenden Brandes. Die Feuerwehren mussten sich darauf konzentrieren, umliegende Gebäude vor dem Übergreifen der Flammen zu bewahren. Das Hotel selbst musste man niederbrennen lassen, bis weiter keine Gefahr für andere Häuser mehr bestand. Am Morgen berichtet man, dass die Polizei annehmen darf, dass alle Personen mit dem Leben davon gekommen sind.

Vor 20 Jahren

1. März: Lichtensteig. Die Schliessung der Heberlein Textil AG bedeutet nicht, dass es allen Textilunternehmen der Region schlecht geht. Die Lichtensteiger Stickerei Leemann beispielsweise konnte im vergangenen Jahr an Umsatz zulegen und investiert derzeit 1,5 Millionen Franken in zwei neue Stickmaschinen. Eine positive Meldung aus der Textilindustrie habe er, erklärt Thomas Leemann, Inhaber und Geschäftsleiter der Stickerei Leemann AG in Lichtensteig.

Die Schliessung der Heberlein Textil AG sei tragisch. «Schliesslich war man in Wattwil europaweit der beste Textildrucker überhaupt», erklärt er. Seiner Stickerei gehe es gut. Man habe im vergangenen Jahr wiederum Umsatzzuwachs erreichen können. 45 Angestellte hat das Unternehmen. Mit 16 Maschinen wird gestickt. Man hat so viel zu tun, dass die Produktions-Stickmaschinen rund um die Uhr laufen, 24 Stunden lang, die Angestellten kommen in drei Schichten.

Vor 10 Jahren

25. Februar: Wattwil. Diese Woche erhalten 74 Freiwillige ihre Basisausbildung für den Dienst in den Gemeindefeuerwehren des Toggenburger Feuerwehrverbandes. «Nie überhastet, aber zielstrebig auf das Feuer zugehen», ruft Instruktor Albin Louis den neuen Angehörigen der Feuerwehr (AdF) zu. Aufmerksam steht die Klasse um ein Holzfeuer, das es demnächst zu löschen gilt.

Ein Feuer von vielen, dass die AdF gestern auf dem Vorplatz der Markthalle im Rahmen ihrer Grundausbildung zu löschen hatten. «Da die meisten ganz ohne Erfahrungen in diesen Kurs kommen, müssen wir die elementarsten Grundsätze vermitteln», sagt Heiri Rhyner, Kommandant des Ausbildungskurses. Das sei ein Vorteil für die spätere Zusammenarbeit der Gemeindefeuerwehren, da alle auf dem gleichen Stand seien und gleiche Techniken anwenden würden.