Rubrik Damals: Fernsehen kommt in die Region Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Vor 100 Jahren

21. Dezember: Dietfurt. Die Firma Schönenberger sel. Erben hat ihre Arbeiterschaft mit einem unerwarteten Weihnachts-Geschenk überrascht. Es erhielt nämlich jeder Arbeiter eine Gabe von Fr. 100.-.

21. Dezember: Wattwil. Abonnements-Einladung. Anlässlich des bevorstehenden Jahreswechsels laden wir höflich zum Abonnement auf den «Toggenburger Anzeiger» ein. Technische Neuerungen und ein grosser Mitarbeiterstab sichern prompten Nachrichtendruck und gediegenen Lesestoff. Nach wie vor wird das Blatt bemüht sein, die Leser über alle wichtigen Ereignisse von nah und fern prompt und genau auf dem Laufenden zu halten.

Es wird entschieden einer freiheitlichen und fortschrittlichen freisinnigen Politik huldigen, die keine Spezialinteressen verfolgt, sondern das Wohl des Gesamtvolkes im Auge behält. Infolge seiner grossen Verbreitung in einem kaufkräftigen Publikum eignet sich der «Toggenburger Anzeiger» vorzüglich als wirksames Insertionsorgan. Mit bester Empfehlung, Verlag und Redaktion.

Vor 50 Jahren

17. Dezember: Brunnadern. Der St. Gallisch kantonale Turnerskitag wurde vom Turnverein Brunnadern zur Durchführung übernommen. Die Vorarbeiten laufen auf Hochtouren. Der Anlass findet Ende Januar statt, und zwar mit den Disziplinen Langlauf (Staffellauf) und Riesenslalom. Die Wettkampfstätten befinden sich auf der Wasserfluh für den Riesenslalom und im Raume Brunnadern-Furth-Siggetschwil für den Langlauf.

Zusätzliche Veranstaltungen sind ein Tanzabend in der Turnhalle und ein «Mini-Marathon» (5-7 km Langlauf) für Turnerfamilien. Die Organisatoren hoffen natürlich auf eine grosse Beteiligung auch aus den Nachbarkantonen und freuen sich auf faire und rassige Wettkämpfe. Am kommenden Sonntagabend äussert sich Jakob Gantenbein von der Kantonalen Skikommission in der Sendung «Stadt und Land» im Schweizer Radio über diesen Anlass.

Vor 20 Jahren

20. Dezember: Alt St. Johann. Am Samstag kommt ein Filmteam des Schweizer Fernsehens nach Alt St. Johann, um Aufnahmen von einem Hornschlittenrennen zu machen. Auf dem Skischulgelände bei der Hofwis organisiert der Hornschlittenclub deshalb ein improvisiertes Rennen, viele Zuschauer sind erwünscht. Das Hornschlittenrennen findet üblicherweise im Februar statt.

Der Präsident des Hornschlittenclubs (HSC), Hans Alpiger, lässt aber keine Gelegenheit aus, mit der originellen Sportart für das Toggenburg zu werben. Das Rennen hat schon Zuschauerrekorde gebrochen und zahlreiche Fernsehauftritte eingebracht, unter anderem bei der «Tagesschau».

Nun hat sich der HSC bei der Fernsehsendung «Hopp de Bäse» beworben. Neben dem wenig bekannten «Chriesisteispucken» oder dem «Tabakpfeiffenverein» interessiert man sich beim Fernsehen auch für das grösste Hornschlittenrennen der Schweiz.

Vor 10 Jahren

16. Dezember: Ebnat-Kappel. Drei Ärzte unter einem Dach. Die Finanzierung der Bauarbeiten für die Gemeinschaftspraxis ist laut Emil Aerne, Präsident der Genossenschaft Ärztliche Gemeinschaftspraxis, gesichert und die Mietverträge mit den Ärzten seien unterzeichnet. «Dank der inzwischen rund 100 Genossenschafter sind die zwanzig Prozent Eigenmittel für die Investitionssumme von insgesamt 2,6 Millionen Franken zusammengekommen», so der Präsident.

Nachdem Ende Oktober auch die Baubewilligungen eingetroffen waren, haben die Bauarbeiten begonnen. Die Räume hinter der Praxis von Andreas Rohner, welche bis anhin zu einer Wohnung gehörten, sind ausgehöhlt.

Damit ist der erste Schritt zur Verwirklichung der Gemeinschaftspraxis getan. «Die Bauarbeiten müssen bis September 2012 abgeschlossen sein, so dass Daniel Rosa, der bereits im Sommer zugesagt hatte, als Arzt nach Ebnat-Kappel zu kommen, die Räume beziehen kann», sagt Emil Aerne. (red)