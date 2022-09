Rubrik Damals: Eine Laune der Natur: Der «Holchü»-Baum Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Der Kürbis wächst an seiner Holunderstrauch-Wirtspflanze in die Höhe. Bild: PD

Vor 100 Jahren

13. September: Wattwil. Die Sonntagsgesellschaft Wattwil bereitete ihren Mitgliedern und Freunden durch den «Rezitationsabend» vom letzten Sonntag in der «Toggenburg» eine wirklich hohe Freude. Sie hatte das Glück, die Vortragskünstlerin Elli Hämmerli aus Zürich zu gewinnen, welche die Zuhörerschaft mit köstlichen Perlen der Dichtkunst zu beschenken wusste.

Herr Reallehrer Völlmy leitete den Abend ein mit herzlichem Gruss an die Künstlerin, die aus besonders anzuerkennenden Gefühlen zu uns kam und dafür wärmste Sympathie von vornherein verdiente. Er huldigte aber auch den Meistern der Dichtkunst, denen der Abend geweiht war: Carl Spitteler und Jost Winteler. Ersterer als dichterische Grösse längst bekannt und geschätzt, letzterer noch wenig an die Oeffentlichkeit gedrungen.

Aber er lebt seit einiger Zeit in seiner toggenburgischen Heimat und war als freundlich willkommener Gast zugegen. Das ist für die Künstlerin der Auftakt gewesen, ihrem ehemaligen Lehrer vom Gymnasium in Aarau, Herrn Prof. Dr. Winteler zu sagen, dass sie kam, um ihm ihre Dankbarkeit und treue Anhänglichkeit zu beweisen.

Vor 50 Jahren

8. September: Wattwil. Sie möchten sicher gerne wissen, was an unserem Hallenbadfest 1972 los ist. Das OK hat dabei an die verschiedensten Interessen der Besucher gedacht. Wir bieten Ihnen in einer grossen Jahrmarkthalle die verschiedensten Unterhaltungsmöglichkeiten für jung und alt, klein und gross, für Männlein und Weiblein. Sie finden in unserem Jahrmarkt Verkaufsstände, Spielmöglichkeiten vom Fischen zum Nagelbalken und vom Glücksrad zum Gansabschneiden.

Sie üben sich an den verschiedenen Schiessständen. Für die Kinder wird ein Spielplatz eingerichtet mit einer antiken Reitschule, Spielgeräten, Pony- und Kamelreiten und verschiedenen andern Attraktionen.

Abends bieten wir in zwei geheizten Hallen vielseitige Unterhaltung bei Musik und Tanz. Wir freuen uns aufs Hallenbadfest 72 – nicht nur wegen der ideellen und materiellen Unterstützung eines künftigen Hallenbades – sondern ebensosehr auf das grosse Volksfest.

Vor 20 Jahren

13. September: Wattwil. Nicht wie im Film «Hinter den sieben Gleisen», aber zwischen dem sechsten und dem siebten Gleis hinter dem Bahnhof Wattwil hat sich eine Zierkürbis-Pflanze ihren ganz eigenwilligen Weg des Wachstums gesucht. Auf dem Kompost neben einem Holunderstrauch gepflanzt, hat sich der Kürbis diesen als Wirtspflanze genommen und wächst seither in die Höhe.

Nicht schlecht staunten die Gärtner Hans und Elisabeth Gross, als sie die ersten Kürbisse in luftiger Höhe entdeckten. Ihr «Holchü» genannter Baum ist demnach nicht etwa eine Gen-Manipulation, sondern ganz einfach eine Laune von Mutter Natur.

Vor 10 Jahren

11. September: Wattwil/Ebnat-Kappel. Die Kantonsregierung hat aufgrund der Umweltverträglichkeitsprüfung des Bundesamtes für Umwelt und Energie (BAFU) entschieden, für die geplante Umfahrung Wattwil unter Auflagen grünes Licht zu geben. Der Entscheid kann beim Verwaltungsgericht angefochten werden. (red)