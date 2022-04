Rubrik Damals: Den ersten Neckertalern auf der Spur Wie die ersten Neckertaler in grauer Vorzeit bauen die Jungneckertaler Hütten aus Holz und organisieren ein Dorffest. Vor zehn Jahren herrschte an diesem Tag geschäftiges Treiben auf dem Bauplatz für das vorgeschichtliche Dorf beim Rondo in Brunnadern.

Rund 40 Kinder bauen gemeinsam an den sechs Holzhütten für das Dorffest. Bild: PD

Vor 100 Jahren

8. April: Wattwil. Wie man vernimmt, beabsichtigt die Postverwaltung den Postkurs Wattwil-Hemberg, um den Verkehr aus Sparsamkeitsrücksichten über das Neckertal zu leiten, ganz aufzuheben. Diese Massnahme ruft in den beteiligten Gegenden lebhaften Protest hervor; hoffentlich gelingt es den Gemeindebehörden von Wattwil und Hemberg, sich dieser verkehrsschädigenden Absichten beizeiten zu erwehren.

8. April: Wattwil. Unter zahlreicher Teilnahme der Väter und Mütter unserer lieben Jugend fanden die Examen der evangelischen Schule Dorf statt. Es ist erfreulich zu sehen, wie dieser Tag je länger, je mehr zum Festtag für Eltern, Lehrer und Kinder wird. Neben den aufgelegten Zeichnungen und Heften fand die Ausstellung der Arbeiten der Handfertigkeitskurse Beachtung und wohlverdiente Anerkennung.

Vor 50 Jahren

7. April: Krummenau. Im kommenden Frühjahr wird das Bürgerheim der politischen Gemeinde in der «Schabegg», wo das Verwalterehepaar Rohner während 21 Jahren mit Umsicht und lobenswertem Einsatz tätig war, aufgehoben. Insassen und Pensionäre werden entweder in den Heimen Nesslau oder Alt St.Johann Aufnahme finden. Der zum Bürgerheim gehörende Landwirtschaftsbetrieb wurde bereits verpachtet, die Viehhabe soll an einer öffentlichen Versteigerung losgeschlagen werden, während das Heimobjekt selbst zum Verkauf gelangen soll.

Vor 20 Jahren

12. April: Toggenburg. Derzeit ist eine vom Kanton eingesetzte Namenskommission damit beschäftigt, die Schreibweise der Flurnamen in den Gemeinden zu überarbeiten. Man schreibt so, wie man in der Gemeinde spricht, ist die Weisung. So wurde aus dem Dreieggli das «Drüeggli», aus dem Hörnli das «Hörli» oder aus der Untermühle die «Undermüli». In den vergangenen zwei Jahren wurden die Orts- und Flurnamen in fünf Toggenburger Gemeinden überarbeitet. Es sind dies Ganterschwil, Bütschwil, Hemberg, Alt St.Johann und Nesslau. Die letzte Bereinigung der Listen liegt einige Zeit zurück, jene von Hemberg gar beinahe 50 Jahre.

Vor 10 Jahren

12. April: Brunnadern. Während der Ferien organisiert die Chrischona-Gemeinde Neckertal für die daheimgebliebenen Kinder eine spezielle Woche. Wie die ersten Neckertaler in grauer Vorzeit bauen die Jungneckertaler Hütten aus Holz und organisieren ein Dorffest. Bereits am ersten Tag herrscht geschäftiges Treiben auf dem Bauplatz für das vorgeschichtliche Dorf beim Rondo in Brunnadern. Es wird gehämmert, gesägt und viel gelacht. Simon Bäbler und andere Helfer beantworten die Fragen der Kinder, helfen beim Zurechtschneiden der Bretter und geben Tipps für den Bau der sechs Holzhäuser. «In dieser Woche lernen wir die Geschichte von Walter und Köbi kennen, die in Urzeiten das Neckertal entdeckten.» Daneben werden Bibel-Geschichten wie beispielsweise «Der Turmbau zu Babel» erzählt und versucht, die Lehren daraus wie «miteinander reden», «zusammenarbeiten» oder auf «einander hören» beim Bau der Hütten einfliessen zu lassen, so Simon Bäbler. (red)