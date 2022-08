Rubrik Damals: Bezirksamt warnt vor Doktorbuch-Reisenden Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Tag der Ernte in der Wis bei Bächli: Köbi Knaus junior steuert den Mähdrescher im Auftrag des Landwirts Christian Müller (rechts) auf dessen Bergweizenfeld. Bild: PD

Vor 100 Jahren

12. August: Obertoggenburg. Das Bezirksamt Obertoggenburg warnt vor Agenten, die durchs Land streifen und den Leuten ein Doktor-Buch aufnötigen. Die zudringlichen Reisenden haben es besonders auf die Bauernfrauen abgesehen, die allein zu Hause sind, und denen sie solange den Kopf vollschwatzen, bis sie schliesslich ihre Unterschrift auf einen Bestellschein setzen. Manchmal werden die guten Leute auch schliesslich nur noch veranlasst, ihre Adresse aufzuschreiben, damit man ihnen dieses unübertreffliche Doktorbuch zur Einsicht schicken könne. Gewöhnlich ist es dann zu spät, wenn die Leute darüber aufgeklärt werden, dass mit der vermeintlichen Adressenangabe sie einen regelrechten Kaufkontrakt unterzeichnet haben. Der Versand geschieht durch eine Buchhandlung in Oerlikon.

Vor 50 Jahren

16. August: Wattwil. Wattwil als Trainingscenter für Schwimmer. Vom Mittwoch bis Samstag weilten fünf jugendliche Schwimmerinnen und drei Schwimmer vom Schwimmclub Gossau in Wattwil. Der umsichtige und initiative Schwimmleiter Bolt vom SC Gossau hatte nach Absprache mit dem Schwimmclub Wattwil dieses Training organisiert. Auf dem Programm standen: Täglich mindestens 5 km (das sind ganze 100 Bassinlängen) Schwimmtraining, aufgeteilt am Morgen und Abend im Schwimmbad Wattwil. Die übrige Zeit wurde mit Ausflügen zu Fuss oder per Velo in die nähere Umgebung des Toggenburgs ausgefüllt. Die Art und Weise, wie der Trainer seine Schützlinge betreute, hat selbst beim Schwimmclub Wattwil viel Eindruck hinterlassen.

Vor 20 Jahren

17. August: Brunnadern. Vielfach fallen überzählige Jungvögel aus dem Nest oder werden aus Überlebensgründen aus ihm gestossen. So ist es auch einem Vögelchen in Brunnadern ergangen, nur hatte dieses das Glück, sich bei der Familie Freitag im Türmlihaus aus dem Ei pellen zu dürfen. Es überlebte den Sturz und wurde dann auch noch von Myrtha Freitag gefunden, welche sich dem Vogel angenommen und ihn in den ersten Wochen mit selbst gefangenen Insekten und Würmern ernährt hat. Ob «Pipmatz» den Aufziehversuch überleben wird, war nie ganz sicher. Der Schlafplatz des Tieres ist der Ersatzmutter nicht bekannt, denn jeden Abend zwischen acht und neun Uhr verlässt «Pipmatz» das Haus und die nähere Umgebung, um am nächsten Morgen wieder laut singend auf dem Fenstersims zu stehen.

Vor 10 Jahren

11. August: Bächli. Es ist ein eher ungewöhnlicher Anblick im Toggenburg: Der Mähdrescher tuckert langsam durch das knapp eine Hektare grosse Bergweizenfeld in der Wis. Die Gäste im Restaurant Frohwies werweissen, worum es sich hierbei handelt, die vorbeifahrenden Autos verlangsamen und die Fahrer werfen einen «gwundrigen» Blick aus dem Fenster. Auch für den Landwirt Christian Müller ist das Ereignis an diesem Donnerstag etwas Besonderes: Es ist die erste Ernte auf dem Weizenfeld, das der 33-Jährige diesen Frühling angelegt hat. Der Bergweizen, Sorte Scaro, ist zwischenzeitlich prächtig gediehen, sein Feuchtigkeitsgehalt ist optimal. Mit rund vier Tonnen Ertrag rechnet Christian Müller. Wind und Wetter konnten der Ähre nichts anhaben. (red)