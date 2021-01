Rubrik Damals: Beachtlicher Baufortschritt in Ebnat-Kappel Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Erweiterung des Gemeindehauses in Ebnat-Kappel. Bild: PD (18. Januar 1971)

Vor 100 Jahren

15. Januar: Ebnat. Hier ist die Zahl der Arbeitslosen auf 400 gestiegen, da die Bürstenfabrik und verschiedene Stickereien ihren Betrieb eingestellt haben. Notstandsarbeiten werden mit Unterstützung des kantonalen und eidgen. Volkswirtschaftsdepartements in Angriff genommen.

15. Januar: Im Bezirk Untertoggenburg musste eine Frauensperson, die sich der Urkundenfälschung und des fortgesetzten Diebstahls von Fr. 400.- zum Nachteil zweier Nebenarbeiterinnen schuldig gemacht hat, in Haft gesetzt werden.

19. Januar: Verschiedenes. Vorsicht bei Auslandsendungen mit Banknoten. Einer amtlichen Mitteilung zufolge vermehren sich die Fälle von Beraubung von Einschreibebriefen nach dem Ausland. Namentlich sind Sendungen mit ausländischen Banknoten diesen Eingriffen ausgesetzt.

Da für Einschreibebriefe die Verpflichtung der Versiegelung nicht besteht, wird durch die Versendung von Banknoten in unversiegelten Einschreibebriefen der Beraubung Vorschub geleistet. Für den Schaden aus Beraubung von Einschreibebriefen besteht keine Haftpflicht. Den Versendern ist daher zu empfehlen, Sendungen mit Banknoten nach dem Ausland als Wertbrief unter sorgfältiger Versiegelung aufzugeben.

Vor 50 Jahren

15. Januar: Wattwil. Bureauhochhaus der Firma Heberlein & Co. AG bald ganz bezugsbereit. Der rasche Innenausbau des Bureauhochhauses ermöglicht schon jetzt Dislozierung und Bezug der Grossraumbüros, die nach allerneuesten Gesichtspunkten gestaltet wurden. Bereits sind zwei Stockwerke belegt. Etappenweise folgen weitere Abteilungen des weitschichtigen Betriebes.

So wird dem Personal ein nach den letzten Erkenntnissen eingerichteter Arbeits- und Wirkungsplatz geboten. Nebst diesen «inneren» Vorteilen hat die Firma auch für die nötigen Park- und Zufahrtswege, samt grossem Parkraum gesorgt, der die bestehenden Plätze erheblich entlasten wird. Per Bus findet der Angestellte seinen Arbeitsplatz unmittelbar vor der Haltestelle.

18. Januar: Ebnat-Kappel. Die von der Bürgerschaft im vergangenen Jahre beschlossene bauliche Erweiterung des aus dem Jahre 1961 stammenden Gemeindehauses im «Hof» wofür im letzten Jahre ein Kredit von 405 000 Franken bewilligt wurde, verzeichnet einen beachtlichen Baufortschritt.

Raummangel zufolge der im Jahr 1964 beschlossenen Gemeindeverschmelzung und die dadurch bewirkte Unterbringung von früher nebenamtlich und ausserhalb des Gemeindehauses geführten Aemtern ins Verwaltungsgebäude, riefen einer dringlichen Raumbeschaffung. Sie wurde durch einen Anbau als zweckmässig erachtet und nach den Plänen des Architekturbüros Brunner & Sohn in Wattwil zur Ausführung gutgeheissen.

Vor 20 Jahren

15. Januar: Nesslau. Ruedi Giezendanner sprach bei der Neujahrsbegrüssung der FDP Nesslau und Krummenau über die Berufsbildung im Kanton St.Gallen. Seit rund hundert Tagen ist er im Amt, der Leiter des Amtes für Berufsbildung, Ruedi Giezendanner aus Ebnat-Kappel. Er erzählte den FDP-Mitgliedern, wie das Amt aufgebaut ist, welche Anliegen vertreten werden und was in den nächsten Jahren geplant ist.

Giezendanner befasst sich seit Jahren im Erziehungsrat des Kantons St.Gallen und in Verbandstätigkeiten mit dem Thema Schul- und Berufsbildung. «Die Bedeutung der Berufsbildung im Kanton St.Gallen ist gross», sagte Giezendanner. Rund zwei Drittel aller Schulabgänger absolvieren eine Berufs- oder Anlehre, demgegenüber stehen 16 Prozent, die weiterführende allgemeinbildende Schulen besuchen.

Im Wirtschaftsraum Toggenburg werden fast doppelt so viele Lehrlinge pro hundert Beschäftigte ausgebildet als im schweizerischen Durchschnitt, was auf die grosse Anzahl kleinerer Betriebe zurückzuführen ist.

18. Januar: Hemberg. Innovation im Maschinenring Toggenburg: Georg Reich und Toni Inauen beginnen mit einer Kompostieranlage. 30 Tonnen besten Kompost haben sie seit Herbst 1999 produziert. Der Maschinenring Toggenburg stellt die nötigen Maschinen. «Wir wären für 400 Tonnen pro Jahr gerüstet», sagt Georg Reich. Dafür müssten sich aber mehr Gemeinden für die Sache begeistern lassen.

Momentan ist die etwa 30 Meter lange Miete (Komposthaufen) beim Hof der Familie Reich von Schnee bedeckt. Georg Reich, Landwirt, ist überzeugt von der Idee, ebenso Armin Scherrer, Präsident des Maschinenrings Toggenburg. Hinter dem Tenn der Familie Reich ist gehäckseltes Material bereit, um später auf eine Miete geschichtet zu werden. In Vlies-Säcke verpackt, zeigt der Hemberger Bauer das Fertigprodukt: ein zur Verbesserung der Böden wertvolles Endprodukt.

Vor 10 Jahren

15. Januar: Nesslau. Am letzten Bauernmarkt in der Wattwiler Markthalle präsentierte die Nesslauerin Regula Schafflützel das alte Handwerk des Webens. Das Material für die Stoffe bezieht sie unter anderem bei der Firma Meier-Mayor in Neu St.Johann. Was ist ein schönerer Anblick als die Toggenburger Bäuerinnen und Bauern in ihren Trachten zu sehen?

Es ist der ganze Stolz einer Bäuerin, ihre Tracht selber zu nähen. Der Winter bietet am ehesten Zeit und Gelegenheit, die Trachten aufzufrischen oder neu anzufertigen. Für eine Original-Tracht braucht es eine Menge Material, aber vor allem Stoff – viel Stoff. Regula Schafflützel vom Nesslauer Aemelsberg stellt Trachtenstoff her.

18. Januar: Wattwil. An der Kanti wird neu zweisprachig unterrichtet. Englisch wird immer mehr zur internationalen Arbeitssprache. So werden auch an Hochschulen Vorlesungen immer häufiger auf Englisch abgehalten. Seit einem Semester bietet die Kanti Wattwil einen zweisprachigen Maturitätslehrgang an. Unterrichts- und Prüfungssprache ist Englisch.

Die Klasse 1bSW unterscheidet sich nicht durch ihre etwas seltsam anmutende Klassenbezeichnung, wobei das b für bilingual und die Buchstaben S und W für die Schwerpunktfächer Spanisch und Wirtschaft und Recht stehen. Es ist auch die erste Klasse an der Kanti Wattwil, die die Maturität auf Deutsch und Englisch absolviert.