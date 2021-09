Rubrik Damals: Bahnhof Dietfurt geht in Privatbesitz über Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Toni Möckli (links) von den SBB gratuliert Johann Schirmer zum Kauf des Dietfurter Bahnhofs. Bild: PD

Vor 100 Jahren

24. September: Wattwil. Auszug aus den Verhandlungen des Gemeinderates von Wattwil: Die Brotpreise in unserer Gemeinde sind laut Mitteilung des betreffenden Departements gegenüber andern Gegenden etwas hoch. Die Bäckervereinigung erklärt jedoch, dass die Preise auch in Wattwil den gegenwärtigen Mehlpreisen entsprechen. Die Antwort wird nach St.Gallen geleitet.

28. September: Wattwil. Aus der Gemeindeversammlung: Die Pfarrgemeinde Ricken wählte den hochw. Herrn K. Th. Kaufhold, zurzeit Kurat in Schlatt bei Appenzell, zu ihrem künftigen Seelsorger und beschloss zugleich eine Erhöhung des Pfarrgehaltes von 2400 Franken auf 3500 Franken.

Dass sich die Gämsen im Säntisgebiet noch zahlreich befinden, beweist die Jagdbeute eines hiesigen Jägertrios, dem es gelang, innert 4 Tagen in den Alpen herwärts des Säntis 5 Gämsen und einen Auerhahn zu erpirschen.

Man dokumentiert! Laut Zeitungsberichten hielt am 11. September a. c. die Sektion Wil-Toggenburg des Verbandes eidgenössischer Postangestellter in Wattwil ihre Herbstversammlung ab. Der Aufmarsch der Pöstler soll ein starker gewesen sein (so berichtet man wenigstens), galt es doch nach den verschiedenen erfolgten Austritten die Verbandsdisziplin wieder herzustellen, die Sektion einigermassen zusammenzuleimen. Und richtig dieses Ziel scheint vorläufig erreicht worden zu sein, lesen wir doch in der Presse: «Die Sektion dokumentiert aufs Neue in kräftiger Aussprache die Zugehörigkeit zum Gesamtverbande.»

Vor 50 Jahren

27. September: Toggenburg. Die blecherne Schlange im Toggenburg. Treffend schreibt das «Toggenburger Volksblatt»: An Samstagen und Sonntagen bewegt sich die blecherne Schlange von Wil bis Wildhaus. Mal langsamer, mal schneller, rollt, pustet, schnaubt, quietscht, surrt und brummt das blecherne Ungetüm durch das Toggenburg. Dorf um Dorf wird gequält. Die eine zweigt in Wattwil ab und begibt sich über den Rickenpass, die andere durchschleicht das hügelige, grüne Tal der Thur.

Die Strasse ist kurvenreich und will vorsichtig befahren sein. Wehe, wenn ein Zusammenstoss oder eine Kollision stattfindet, dann geht’s drunter und drüber. Recht unangenehm und ungesund ist, dass wartende Fahrzeuge ihren Gifthauch durch Laufenlassen des Motors weiter auspuffen. Die Auspuffgase erfüllen die Luft und verpesten mit ihrem Gestank die ganze weite Gegend. Es gibt Motorfahrer, die beim Stehen erst recht den Motor laufen lassen, gleichsam als Protest gegen unfreiwillige Wartezeit.

Diese blecherne Schlange wächst von Jahr zu Jahr. Sie wird im Winter noch länger, weil das Toggenburg mit seinen wundervollen Skipisten von Jung und Alt gerne aufgesucht wird. Im untern Toggenburg hat der Verkehr enorm zugenommen, seit die Autobahn St.Gallen-Winterthur existiert. Für das Toggenburg wird die neue Strassenführung immer dringlicher, aber bis dies kommt, wird die blecherne Schlange ungeheuer angewachsen sein. In manchen Toggenburger-Dörfern ist es an Sonntagabenden kaum möglich, die Strasse zu überqueren oder sich in den Fluss der Fahrzeuge einzufädeln.

Vor 20 Jahren

27. September: Dietfurt. Seit vielen Jahren ist die Station Dietfurt der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) nicht mehr bedient. Die bahntechnischen Anlagen – Barriere und Signale – sind automatisiert, Bahnkunden beziehen die Fahrkarten am Automaten. Ein Teil der Gleisanlagen wurde zurückgebaut.

Dienstagnachmittag auf dem Grundbuchamt in Bütschwil: Toni Möckli vom Geschäftsbereich Liegenschaften und Immobilienrechte der SBB, nimmt Platz zur Unterzeichnung der Handänderung des Bahnhofsgebäudes von Dietfurt, neben ihm sitzt Johann (Hausi) Schirmer aus Gossau. Er entschloss sich zum Kauf dieses Gebäudes. Eine Handänderung ist an und für sich nichts Besonderes. Für die SBB ist dies aber ein spezielles Ereignis – in der über 150-jährigen Geschichte der SBB ist dies die erstmalige Veräusserung eines Bahnhofgebäudes an einen privaten Besitzer.

Hausi Schirmer hat schon gewisse Vorstellungen zur Nutzung der Gebäulichkeiten. «Vielleicht kommen einmal Zeiten, wo ich nicht mehr Auto fahren kann, dann bin ich froh, wenn ich einen eigenen Bahnhof habe», meint der neue Besitzer des Dietfurter Bahnhofs.

Vor 10 Jahren

26. September: Wattwil. 46 Mann gegen den Thur-Müll. Zwei Mulden voll Müll, das ist das Halbtageswerk der Thurputzete zwischen Wattwil und dem Kraftwerk Mühlau in Bazenheid. Geleistet wurde die Fronarbeit von 18 Jungfischern sowie 28 Mitgliedern des Pro-Aeschen-Clubs und des Fischereivereins Thur (FV Thur). Der Verein Pro Aesche organisiert die jährliche Thurputzete, die abwechslungsweise auf den oberen und den unteren Strecken der Thur stattfindet.

28. September: Region. Alters- und Pflegeheime kooperieren bei Weiterbildung. Sieben Alters- und Pflegeheime im Toggenburg und Fürstenland haben einen neuen Ausbildungsverbund gegründet. Erstmals im Kanton St.Gallen können sich Fachleute Gesundheit auf Stufe Höhere Fachschule auch in der Langzeitpflege weiterbilden.