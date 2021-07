Rubrik Damals: 104 Tüechli auf einen Streich Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Arbeit am Pantograf und Nadelwagen: Monika Bollhalder stickt aus Freude.

Vor 100 Jahren

9. Juli: Lichtensteig. Das Bezirksgefängnis ist fertig erstellt und war letzten Sonntag und Montag allen Interessierten zur Besichtigung geöffnet.

9. Juli: Mogelsberg. Letzten Sonntag wagte sich der Hoffnungsbund mit dem dramatisierten Märchen «Schneewittchen» auf die Bühne. Es war etwas Neues, ein Freilichttheater. Die Bühne ward vor der Aachmühle, unter freiem Himmel, in einfacher, recht netter Ausführung. 800 Sitzplätze waren hergerichtet, und doch hat’s noch nicht gelangt. 1100 Zuschauer waren zugegen und lauschten dreieinhalb Stunden dem wirklich schönen, in vielen Partien tadellosen Spiel. Da der Reinerlös dem Kinderheim Aachmühle zufällt, ist der Erfolg umso erfreulicher.

13. Juli: Wattwil. Waldfest. Füllekrus singt: «Es war ein Sonntag hell und klar, ein selten schöner Tag im Jahr» – als der Männerchor Rietwies und die Musikgesellschaft Ulisbach-Wattwil durch Böllerschüsse zu einem Waldfest nach dem Pannereggwalde an der Wies einluden. Ja, selbst der Neid muss es ihnen lassen, Waldfeste mit trefflicher Unterhaltung, allerlei Belustigungen verstehen diese aus dem ff zu organisieren und auch prompt durchzuführen. Was da alles an Musik, Gesang und allerlei Kurzweil geboten wurde, in Originalität ist, in wenigen Zügen zu schildern, fast unmöglich.

Vor allem musste das so günstig angelegte Produktionspodium mit seinem malerischen Hintergrund fesseln, auf welchem genannte Vereine fleissig, abwechselnd ihr Bestes in Musik und Gesang zu Gehör brachten. Unweit davon eine Bauernstube und davor ein Tanzplatz, auf welchem sich Jung und Alt lebhaft im Tanze drehten und wenn dazu sich das Gebimmel der Senntumschellen und die frohen Jauchzer der originellen Bauernjungen mischten, meinte man einer Aelplerkilbi beigewohnt zu haben.

Vor 50 Jahren

9. Juli: Toggenburg. Unbekannter Himmelskörper über dem Toggenburg. Gestern, beim Abendspaziergang auf die Neutoggenburg, entdeckten wir am Himmel eine eigenartige Erscheinung. Die Sonne war eben um 20.22 Uhr untergegangen, als in südlicher Richtung eine dreieckige Lichtquelle immer heller wurde, dann in ein prächtiges Farbenspiel überging. Der Körper veränderte seine Form, es schien, als drehe er sich um sich selbst, und manchmal glaubte man, eine Struktur zu erkennen. Uns schien, als verharrte die lebendige Erscheinung am gleichen Ort.

Kurz nach 19.30 Uhr wurde gestern Abend über Wattwil ein eigenartiger, sich scheinbar nicht fortbewegender Flugkörper entdeckt. Der Flugkörper wies eine dreieckige Form, einem Gerberkäsli nicht unähnlich, auf. Zu Beginn hatte er eine Grösse von einem Zehntel des Vollmondes. Er schwebte langsam höher, wobei er sich um seine eigene Achse drehte. Der Körper glänzte metallisch und reflektierte das Sonnenlicht.

Von Ost-Süd-Ost kommend, bewegte er sich langsam zum Zenit, um um 22.20 in der Dunkelheit zu verschwinden. Zuletzt war er noch etwas grösser als der Abendstern. Eine Erkundigung beim Flugsicherungsdienst in Kloten ergab, dass dort keine Meldungen eingetroffen sind. Die Möglichkeit besteht, dass es sich um einen abgetriebenen ausländischen Wetterballon handelte.

Vor 20 Jahren

10. Juli: Unterwasser. 104 Taschentücher kann Monika Bollhalder, Büchel, Unterwasser, gleichzeitig mit einem gestickten Sujet versehen. Das gelingt ihr mit einer alten Handstickmaschine, der letzten im Obertoggenburg. Seit 1995 hat die Künstlerin keinen Auftrag mehr erhalten; jetzt gehört Sticken zu einem ihrer Hobbys. Ein schönes «Höckli» hat sich Monika Bollhalder ausgewählt, im Büchel ob Unterwasser. Hier steht das alte Bauernhaus mit Sticklokal, in welchem um 1903 herum der Bauersmann willkommene Nebenbeschäftigung fand.

Doch immer noch steht eine 90-jährige, funktionsfähige Handstickmaschine hier, und auch Monika Bollhalder wohnt seit einigen Jahren im Haus. Es ist die letzte Stickmaschine dieser Art im Obertoggenburg, und Monika Bollhalder beherrscht die Kunst des Maschinenstickens. Das wollten sich ein Dutzend Gäste des Hotels Schweizerhof, Alt St.Johann, nicht entgehen lassen. Sie besichtigten die Stickerei und gewannen neue Eindrücke einer alten Handwerkskunst.

10. Juli: Alt St.Johann. Wirksam vor Absturz sichern. Sicherheit ist bei den Dachdeckern ein wichtiges Thema. Dachdecker ist ein gefährlicher Beruf, denn oft besteht die Gefahr eines Absturzes. Die Mitarbeiter der drei Obertoggenburger Betriebe Brändle, Bösch und Diener setzten sich mit der Sicherheit in ihrem Betrieb auseinander. Das Gesetz ist im Bereich der Arbeitssicherheit klar: Der Arbeitgeber muss seinen Angestellten Schutzausrüstungen zur Verfügung stellen.

Die Arbeiter ihrerseits sind verpflichtet, diese Ausrüstungen auch zu gebrauchen. Jeder sei schliesslich selbst für seine Sicherheit auf dem Arbeitsplatz verantwortlich, sind sich die Dachdeckermeister Heinz Brändle, Willi Bösch und Peter Diener einig. Um etwas dazu beizutragen, veranstalteten sie für ihre Mitarbeiter eine Weiterbildung zu den Themen Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz.

Vor 10 Jahren

14. Juli: Wattwil. Aufhören, wenn’s am schönsten ist. Auf Ende Schuljahr 2010/11 wurde an der Kantonsschule Wattwil Niklaus Müller, der dienstälteste Lehrer und Doyen der Bildenden Künste, verabschiedet. Mit Niklaus Müller geht diesen Sommer wohl die letzte Lehrerpersönlichkeit in Pension, die man noch zu den Lehrern der ersten Stunde zählen kann. Die Kanti Wattwil feierte im vergangenen Schuljahr ihren 40. Geburtstag. 39 Jahre davon hat Niklaus Müller an der Kanti unterrichtet und das künstlerische Profil der Schule geprägt und geschärft.

Im März 1972 schrieb der damalige Regierungsrat Willy Herrmann in einem aus heutiger Sicht beneidenswert schlanken Verwaltungsakt an den Rektor der Kanti, Kurt Meyer: «Sehr geehrter Herr Rektor. Fräulein Brönimann, ständige Hilfslehrerin für Zeichnen und Gestalten, will wegen Verheiratung auf Ende dieses Semesters zurücktreten. Der Rücktritt kommt sehr spät, doch werden wir ihn wohl akzeptieren müssen. Sie schlagen als Nachfolger Herrn Niklaus Müller vor. Es liegen sehr gute Auskünfte vor. Wir stimmen der Anstellung zu.»