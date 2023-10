ROCHADE Kantonsrat Linus Thalmann tritt nach 17 Jahren zurück: Neu kommen die vier jüngsten Kantonsräte aus dem Toggenburg Seit 2006 politisierte der Kirchberger SVP-Politiker Linus Thalmann in der Pfalz. Doch nun ist Schluss. Nachfolger wird der 24-jährige Lukas Huber aus Unterwasser. Er ist neu das jüngste Mitglied des 120-köpfigen Gremiums.

Lukas Huber (links) wird Nachfolger von Linus Thalmann als SVP-Kantonsrat. Bild: zvg

Der Kirchberger Linus Thalmann war der mit Abstand dienstälteste Kantonsrat aus dem Wahlkreis Toggenburg. Seit 17 Jahren, politisierte er für die Volkspartei in der St. Galler Pfalz. Ab sofort aber nicht mehr, wie die SVP Toggenburg am Sonntagabend in einem Communiqué bekannt gab. «Der Rücktrittsentscheid ist in den vergangenen Monaten gereift», lässt sich Thalmann zitieren. Er wolle seinem Nachfolger die Chance geben, noch in der laufenden Legislatur, konkret in der Wintersession des Kantonsrats, ins Amt zu starten.

Mit Thalmann tritt ein politisches Schwergewicht ab. Neben seinem Mandat als Kantonsrat war er lange Präsident der SVP Ortspartei Kirchberg. Zudem ist er Mitglied in den Vorständen von Gastro St. Gallen und beim kantonalen Gewerbeverband. Der Rücktritt aus dem Kantonsrat erfolgt rückwirkend per 30. September. Eine weitere Session kommt für Thalmann also nicht dazu.

Thomasa Bösch und Trudi Rutz verzichten

Bei den Kantonsratswahlen 2020 belegten Thomas Bösch aus Ebnat-Kappel und Trudi Rutz aus Nesslau die nächsten Ersatzplätze auf der Liste der SVP Toggenburg. Beide erklärten jedoch den Verzicht auf das Amt. Bösch geht eine neue berufliche Herausforderung an, auf die er sich voll und ganz konzentrieren möchte. Daneben steht für den mittlerweile zweifachen Vater die Familie im Zentrum. Trudi Rutz, die mehrere Jahre Gemeinderätin von Nesslau war, legt den Fokus auf ihre Praxis und auch auf die Enkelkinder. Zudem möchte sie in der Pfalz jüngeren Kräften den Vortritt überlassen.

Für Linus Thalmann wird Lukas Huber aus Unterwasser in den Kantonsrat nachrücken. Huber ist Student der Rechtswissenschaften und hat politisch bereits als Präsident der Jungen SVP des Kantons St. Gallen sowie als Sekretär der SVP-Kantonalpartei auf sich aufmerksam gemacht.

Die U30-Fraktion zählt neu vier Toggenburger

Mit 24 Jahren wird Huber das jüngste Mitglied des Kantonsparlaments sein. Und das ist im Toggenburg dieser Tage durchaus bemerkenswert. Denn aktuell scheint das Motto zu gelten: Einer jünger als der andere.

Nachdem vergangenes Jahr Ruben Schuler (FDP, Mosnang) für Imelda Stadler (FDP) nachgerückt war, wurden an der diesjährigen Herbstsession im September mit Christian Vogel (SVP, Dietfurt) und Joel Müller (SP, Wattwil) weitere junge Kantonsräte vereidigt, die noch keine 30 Jahre alt sind.

Sie ersetzten Christoph Thurnherr (SP) und Christian Spoerlé (SVP). Somit wird das Toggenburg ab der November-Session die vier jüngsten Kantonsräte des 120-köpfigen Gremiums stellen. Sie alle müssen im März 2024 bei den Gesamterneuerungswahlen wiedergewählt werden. Lukas Huber selbst sagt zu seinem Nachrücken in den Kantonsrat: «Ich bin voll motiviert, mich für die junge Generation und für die Landbevölkerung im St. Galler Kantonsrat einzusetzen.»