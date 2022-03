Rickenbach/Wilen Asylcontainer sind keine Option: Wilen mietet sechs Wohnungen für Flüchtlinge Wilen hat dem Kanton die Aufnahmemöglichkeit von 24 Kriegsflüchtlingen gemeldet. Für deren Unterbringung stehen Wohnungen zur Verfügung. Rickenbach wird nächste Woche für den gleichen Zweck eine Gemeindeliegenschaft möblieren.

Die Wohncontainer beim Gemeindehaus von Rickenbach und Wilen sind mit Asylsuchenden belegt. Sie kommen als Wohnraum für Flüchtlinge nicht in Frage. Bild: Andrea Häusler

Gemäss dem Verteilschlüssel des Bundes werden voraussichtlich 3,3 Prozent aller Flüchtlinge dem Kanton Thurgau zugeteilt. Noch ist völlig unklar, wie viele auf die einzelnen Gemeinden entfallen. Umso mehr, als die Zahl der Geflüchteten in der Schweiz stetig steigt.

Nach Mitteilung der Staatskanzlei waren – basierend auf den Rückmeldungen von 47 Gemeinden – zum Wochenbeginn 266 Flüchtlinge im Kanton Thurgau untergebracht, davon 143 mit Schutzstatus S. Je 33 waren beim Kanton und den Gemeinden untergebracht, 77 in einer Privatunterkunft.

Acht Asylsuchende in zehn Containern

Auch Rickenbach und Wilen bereiten sich auf die Ankunft von Ukrainerinnen und Ukrainern vor. Der Wilener Gemeinderat hat eben entschieden, anfangs Mai 24 Flüchtlinge aufzunehmen. Wohnen werden sie in sechs Wohnungen, welche von der Gemeinde hierfür angemietet worden sind.

Eine Unterbringung in den zehn im Jahr 2017 vom Alterszentrum Tannzapfenland, Münchwilen, übernommenen Wohncontainern neben dem Gemeindehaus sei nie eine Option gewesen, macht Gemeindepräsident Kurt Enderli klar. Diese seien mit acht Asylbewerbern voll belegt. So, wie die Auslastung auch in den vergangenen Jahren stets einen kostendeckenden Betrieb ermöglicht habe.

Leerstehende Liegenschaft an der Wilerstrasse

Die Nachbargemeinde Rickenbach ist aktuell für die Beherbergung von sechs bis zehn Geflüchteten gerüstet. «Wir haben in den vergangenen Jahren eine gemeindeeigene Liegenschaft an der Wilerstrasse für Notunterbringungen umgebaut», sagt Gemeindepräsident Iwan Knobel. Aktuell stehe sie leer. Doch anfangs nächster Woche soll das Haus möbliert werden, damit die Räume ab Mitte Woche zur Verfügung stehen.

Helferinnen und Helfer gesucht

Die Bereitstellung von Wohnraum ist das eine, die Betreuung der Flüchtlinge das andere. Wilen baut hierbei auf private Initiativen und sucht Personen, die bereit sind, in verschiedenen Bereichen unterstützend mitzuwirken: bei Einkäufen, Arztbesuchen oder Behördengängen, mit Dorfführungen, Hausaufgabenhilfe und Ähnlichem.

Das Engagement ist ehrenamtlich, wird also nicht entschädigt. Dennoch weiss Kurt Enderli: «Verschiedene Interessierte haben sich bereits gemeldet.» Eine Koordinatorin oder ein Koordinator für diese Aktivitäten werde hingegen noch gesucht.

Gemeindeübergreifende Lösungen

Rickenbach setzt dagegen auf eine Person aus dem Umfeld der Gemeindeverwaltung, die in Teilzeit für die individuellen Bedürfnisse der Flüchtlinge zuständig ist. Sie vermittelt der Bevölkerung auch Kontakte für ein privates Engagement.

Iwan Knobel sagt: «Wir befinden uns in der Startphase. Vieles muss rollend angepasst und teilweise auch regional aufgebaut werden. Gerade bei der Kinderbetreuung oder der psychologischen Unterstützung der Geflüchteten könnte er sich gemeindeübergreifende, regionale Lösungen vorstellen.