Ricken Ein Ricken-Tunnel zur Entlastung: FDP Toggenburg präsentiert Vorschläge zur Verbesserung der Verkehrssituation Um die Rickenstrasse zu entlasten und den Verkehrsfluss zu verbessern werden verschiedene Massnahmen geprüft. Jetzt präsentiert die FDP Toggenburg ihre Vorschläge, die sie im Rahmen der Vernehmlassung unterbreitet hat.

Die Verkehrsbelastung auf der Rickenstrasse ist sehr gross. Oft kommt es zu Staus. Bild: Josef Bischof

Die Rickenstrasse, die das Toggenburg mit der Region See-Gaster verbindet, ist stark belastet. Fast 13’000 Fahrzeuge befahren sie im Durchschnitt täglich. Dabei kommt es nicht selten zu Staus.

Um die Passstrasse zu entlasten, prüfte das kantonale Tiefbauamt die Strasse auf diverse Verbesserungen. Die Bevölkerung hatte daraufhin die Möglichkeit, sich in einem Mitwirkungsverfahren zu den diversen Varianten zu äussern.

Auch die FDP Toggenburg beteiligte sich an diesem Verfahren. In einer Mitteilung veröffentlichte sie nun am Montag ihre Ideen und Vorschläge zur Verbesserung der Situation am Ricken.

Tunnel soll Schwerverkehr erleichtern

Die Partei könnte sich beispielsweise einen Tunnel zwischen dem Brendikreisel in Wattwil und dem Vorderen Hummelwald vorstellen. Auslöser dafür sind wiederholte Verkehrsbehinderungen – vor allem im Winter. Denn bei Schneefall bereitet die starke Steigung vor allem Lastwagen und Traktoren zuweilen Probleme.

«Mit einer Tunnelstrecke könnte diese Steigung abgeflacht werden», sagt Ruben Schuler, Präsident der FDP Toggenburg. So könne der Verkehr, insbesondere der Schwerverkehr, die Steigung über eine längere Strecke überwinden und es staute sich nicht alles oberhalb des Kreisels.

Schuler ergänzt: «Ein weiterer Vorteil wäre, dass Eis und Schnee im Tunnel nicht für noch grössere Verkehrsbehinderungen sorgten.»

Gleichzeitig würde die FDP von einer Tunnelalternative als Umfahrung des Dorfes Ricken absehen. Dies in erster Linie aus Kostengründen, da Tunnels teurer sind als normale Strassen.

Diskussionsanlass in Lichtensteig

«Es ist immer eine Frage der Priorisierung», sagt Schuler. Eine Tunnellösung ist aus Sicht der FDP dann eine Option, wenn sie kostenmässig tragbar ist und sich keine vergleichbar gute Alternativen bieten. «Wir möchten jedoch, dass der Vorschlag zumindest in der Theorie geprüft wird.»

Es sei das Wichtigste, den Verkehrsfluss über den Ricken zu fördern. «Das ständige Stopp and Go ist lästig, wenig effizient und auch nicht gerade ökologisch», sagt Schuler. Gelänge es, den Verkehr zu verflüssigen, wäre die Fahrt nicht nur um einiges angenehmer, sondern auch zeitsparender und nachhaltiger.»

Um über diesen und weitere Vorschläge zu diskutieren, lädt die FDP Toggenburg am 17. August zu einem öffentlichen Anlass ins Feuerwehrdepot im Flooz in Lichtensteig ein. Dabei werden alle Parteien vertreten sein.