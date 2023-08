Ricken Mehrheit will keine langen Tunnels: Sanierung der Rickenstrasse geht nach der Mitwirkung in die nächste Phase Am Montag stellte das kantonale Tiefbauamt den Mitwirkungsbericht zum Ausbaukonzept Rickenstrasse vor. Es gingen über 400 Rückmeldungen aus der Bevölkerung ein – eine sehr hohe Beteiligung, freut sich der verantwortliche Projektleiter.

Beim Kreisel Brendi, Wattwil, wird wohl keine Tunneleinfahrt entstehen. Bild: Josef Bischof

Dass die Rickenstrasse saniert werden muss, darüber herrscht Einigkeit. Wie genau das geschehen soll, da jedoch gehen die Meinungen auseinander. Am Montag informierte das Tiefbauamt über das vorerst letzte Mitwirkungsverfahren. Mit über 400 Eingaben aus der Bevölkerung ist das Interesse gross. «Im Vergleich zu anderen Projekten haben wir zu diesem Projekt sehr viele Rückmeldungen erhalten», freut sich Mark Meeder. Er ist als Projektleiter beim kantonalen Tiefbauamt für Strategien und Spezialprojekte zuständig.

Langtunnels haben es schwer

Einen schweren Stand hatten während der Mitwirkung Projektvarianten, die auf längere Tunnels setzen. Dass zum Beispiel ein Langtunnel zwischen Wattwil und Neuhaus für das Tiefbauamt kaum in Frage kommt, stand schon länger fest. Der Bericht zeigt nun, dass in der Bevölkerung ein solcher Tunnel ebenfalls auf wenig Gegenliebe stösst – nur 29 Prozent der Reaktionen sprachen sich für einen solchen Langtunnel aus.

Knapp 71 Prozent der Mitwirkenden konnten die Kontra-Position des Tiefbauamts nachvollziehen. Am meisten stach dabei das Argument, dass die Entlastung für die einzelnen Dörfer mit Kurzumfahrungen und lokalen Massnahmen wesentlich grösser ausfallen würde, als mit einem Tunnel – dessen Kosten noch dazu in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen würden. Gut die Hälfte der Reaktionen folgten dieser Einschätzung.

Ähnliches gilt für den Vorschlag eines Langtunnels zwischen Wattwil/Brendi und Hummelwald. Gemäss Bericht würden sich hier keine zu umfahrenden Siedlungsbereiche von Relevanz befinden, ein Tunnel nur eine geringe Entlastungswirkung bei erheblichen Kosten bieten. Das Tiefbauamt wird auch diesen Vorschlag nicht weiter bearbeiten.

Die Reaktionen seien je nach Dorf unterschiedlich ausgefallen, hält der Mitwirkungsbericht fest. Im Dorf Ricken zum Beispiel sprach sich eine grosse Zahl der Mitwirkenden gegen eine Ortsumfahrung aus –in St.Gallenkappel hingegen gab es am meisten Sympathie für eine Variante, die neben St.Gallenkappel auch Betzikon umfährt und mit Tunnelabschnitten auskommen soll.

Weitere Mitwirkungen kommen

Mark Meeder, Projektleiter beim Tiefbauamt des Kantons St.Gallen Bild: Josef Bischof

Die verschiedenen Varianten werden nun vertieft geprüft. Bis im Herbst soll eine detaillierte Bewertung inklusive Nutzen- und Kosten-Analysen vorliegen. Voraussichtlich im Winter-Quartal wird das Gesamtergebnis der Öffentlichkeit vorgestellt. Laut Projektleiter Mark Meeder ist vorgesehen, dass es dann wieder Informationsveranstaltungen mit ähnlicher Mitwirkungsmöglichkeit geben wird. «Wir wollen Meinungen zum dann fortgeschrittenen Projektstand abholen», so Meeder.

Erst später im Prozess geht das Geschäft in den Kantonsrat. «Ein Projekt dieser Grösse muss auf jeden Fall vom Kantonsrat freigegeben werden, sobald es rechtskräftig vorliegt», erklärt Mark Meeder. Steht der Entscheid im Rat, kann dagegen das fakultative Referendum ergriffen werden. In dem Fall würde die Stimmbevölkerung des Kantons an der Urne über die Rickenstrasse befinden. Einen zeitlichen Horizont für das Gesamtprojekt kann Meeder nicht nennen. «Das hängt auch von der Variante ab, die das Rennen macht.»