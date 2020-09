Ricken: Betrunkener schläft am Steuer ein und verunfallt

Ein 21-Jähriger ist in Ricken verunfallt, weil er betrunken am Steuer eingschlafen war. In der Folge kollidierte auch ein entgegenkommendes Auto mit Steinen, die wegen des Unfalls des 21-Jährigen auf der Strasse lagen.