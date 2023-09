Richtplan Kantonsräte äussern Kritik an kleine Siedlungsreserven im Raum Wil und im Toggenburg Fehlende Baulandreserven bereiten Kantonsräten der Regionen Wil und Toggenburg Sorgen. Im Raum Wil würden nach dem Nein zu Wil-West auch Arbeitsplatzreserven fehlen, während im Toggenburg wieder ein Bevölkerungsrückgang befürchtet wird.

Bauzonen in Gemeinden sollen den Bedarf der nächsten 15 Jahre abdecken. Bild: Andrea Häusler

Im Toggenburg mussten mehrere Gemeinden Bauland auszonen. Denn gemäss dem kantonalen Raumplanungsgesetz sollen Bauzonen den Bedarf der nächsten 15 Jahre abdecken. Wie gross die Bauzonen sein sollen, ermittelt der Kanton mit einem Modell, das einen Faktor «Regionale Dynamik» enthält.

Dieser misst fürs Toggenburg 0,5, während die Regionen Wil und Zürichsee-Linth auf den Wert 1,3 kommen. Die übrigen Regionen haben den Faktor 1,2. Und gerade der grosse Unterschied zwischen den Regionen sei das Problem, sagte der Lichtensteiger Stadtpräsident Mathias Müller (Die Mitte) am Mittwoch im Kantonsrat.

«Kleine Siedlungsreserven im Raum St.Gallen-Wil»

Das Parlament debattierte ohne Abstimmung den Bericht über den kantonalen Richtplan. Dabei ergriff auch der Wiler Stadtrat Jigme Shitsetsang als Sprecher für die FDP-Fraktion das Wort. Er wies auf grosse regionale Unterschiede bei den Siedlungsreserven hin. Im Raum St.Gallen-Wil seien diese klein.

Kantonsrat Jigme Shitsetsang (FDP, Wil). Bild: Benjamin Manser

Wachstum habe es vor allem in Regionen mit Kompaktsiedlungen gegeben. Dazu zählt auch das Thurtal von Kirchberg und Lütisburg bis Ebnat-Kappel. Der Kanton strebe aber eine Entwicklung in urbanen Räumen an. «Wie erreicht man das?», fragte Shitsetsang.

Aus der Sicht der Region Wil vermisst er Aussagen, wie man nach dem Nein zu Wil-West genug Arbeitsplatzreserven bereitstellen will. «Man kann nicht erst anfangen zu planen, wenn eine Firma sich ansiedeln will.» Der Bericht enthalte viele Daten und Zahlen, aber «Fleisch am Knochen» fehle, so der Wiler Kantonsrat.

Bevölkerungsrückgang befürchtet

Kantonsrat Mathias Müller (Mitte, Lichtensteig). Bild: Benjamin Manser

Mathias Müller wies darauf hin, dass der Kanton einen Spielraum besitze, um dem Toggenburg eine höhere regionale Dynamik zuzugestehen. Die Zahl der Einwohner im Toggenburg wachse, und die Baulandpreise seien noch relativ tief. «Die Politik des Kantons stimmt auch strategisch nicht», doppelte er nach. «Der Kanton investierte viel im Toggenburg, mit den Umfahrungen, mit dem Campus Wattwil, im öffentlichen Verkehr und mit dem Klanghaus. Das Toggenburg ist deutlich attraktiver geworden.»

Kantonsrat Adrian Gmür (Mitte, Bütschwil-Ganterschwil). Bild: Benjamin Manser

Mit dem Richtplan komme das Toggenburg extrem schlecht weg, kritisierte Adrian Gmür (Die Mitte, Bütschwil-Ganterschwil). Dabei hätten das Toggenburg, Werdenberg und das Sarganserland die Annahmen über das Bevölkerungswachstum weit übertroffen.

Gmür glaubt, dass die Bauzonen nach den Rückzonungen zu klein sind, sodass das Toggenburg wieder schrumpfen könnte. «Für die Umfahrung sind wir unendlich dankbar», sagte er. Das Risiko sei aber real, dass der Kanton seine Investitionen im Toggenburg entwerte. Bei nächster Gelegenheit müssen man den Faktor Regionale Dynamik anpassen, so Gmür. Für den Regierungsrat ist das noch nicht angezeigt. Für Adrian Gmür liegt das Gewicht auf dem «noch».