Richtplan Die Gemeinde Mosnang möchte ihren Weilern und den Berggasthäusern eine Zukunft geben und lässt dabei die Bevölkerung mitbestimmen Der Richtplan der Gemeinde Mosnang sieht in den kommenden 25 Jahren auch ein Bevölkerungswachstum vor. Wohnen aktuell 35 Menschen auf einer Hektare, sollen es in einem Vierteljahrhundert 43 sein, womit die Gemeinde auf 3000 Einwohnerinnen und Einwohner anwachsen würde.

Planer und Gemeindepräsident: Jonathan Graf (links) und Renato Truniger. Bild: Josef Bischof

«Die Meinung der Betroffenen zu den im Richtplan vorgesehenen Massnahmen ist uns wichtig.» So forderte Gemeindepräsident Renato Truniger die Bevölkerung am Informationsanlass vom Dienstagabend auf, sich mit den Planungsgrundlagen für das ganze Gemeindegebiet zu befassen. Vom Montag, 3. Juli, bis zum Freitag, 29. September, werden Stellungnahmen erwartet.

Der Richtplan zeigt in einer Gesamtschau die mögliche Entwicklung der Gemeinde auf. Er umfasst die Bereiche Siedlung, Landschaft, Verkehr und Infrastruktur. Der Planungshorizont ist auf 25 Jahre ausgelegt. Wenn sich die Voraussetzungen grundlegend verändern würden, seien Anpassungen möglich. Der nun vorliegende Entwurf wird dem Kanton zur Prüfung eingereicht und der Bevölkerung zur Diskussion gestellt. Das Resultat ist behördenverbindlich.

Berggasthäuser in Intensiverholungszonen

Im kommunalen Richtplan sind Dutzende von Zielen und Massnahmen aufgeführt. Mit zwei vorgeschlagenen Massnahmen kann aufgezeigt werden, wie Entwicklungsmöglichkeiten gefördert werden. Die Berggasthäuser Hulftegg und Chrüzegg liegen auf dem Grat zwischen dem Toggenburg und dem Tösstal. Beide sind touristische Hotspots.

Den Berggasthäusern Hulftegg und Chrüzegg (Bild) wären in der Landwirtschaftszone Entwicklungsmöglichkeiten weitgehend verunmöglicht. Neu sind sie in der Intensiverholungszone. Bild: Josef Bischof

Weil aber beide in der Landwirtschaftszone liegen, wären ihnen moderne Ausbauschritte weitgehend verwehrt. Deshalb sollen sie umgezont werden. In der Intensiverholungszone sind künftige Gestaltungsmöglichkeiten grösser, was den Fortbestand sicherer macht.

Auch für sechs Weiler in der Landwirtschaftszone soll ein Stillstand oder gar Rückschritt verhindert werden. Die Weiler Wisen und Ehratsrick sind deswegen vom Kanton bereits der Weilerzone zugeordnet werden. Die Gemeinde Mosnang schlägt nun das gleiche Verfahren für die Weiler Fridlingen, Bennenmoos, untere Hulftegg und Bechten vor.

Mosnang ist eine Auszonungsgemeinde

Bauland, das den Bedarf von mehr als 15 Jahren deckt, muss gemäss kantonalem Richtplan ausgezont werden. Mosnang ist eine von sieben sankt-gallischen Gemeinden, für die das zutrifft. 1,1 Hektaren müssen ausgezont werden. Im Richtplan ist das nun umgesetzt. «Die Entschädigungsfrage für den Minderwert der Grundstücke ist nicht geklärt», räumt Renato Truniger ein, «die kantonale Regelung lässt auf sich warten.»

Jonathan Graf vom St.Galler Planungsbüro ERR begründete die Notwendigkeit der Planungsmassnahmen. «Das revidierte Raumplanungsgesetz schreibt die haushälterische Bodennutzung vor. Ausserdem fordert es Massnahmen gegen die Zersiedelung.» Als Erstes habe der Kanton St.Gallen ein neues Raumkonzept erarbeitet. Mosnang sei dem Raumtyp «Landschaften mit kompakten Siedlungen» zugeteilt worden.

Um sechs Weilern, im Bild Ehratsrick, Entwicklungsmöglichkeiten nicht zu verbauen, sind sie Weilerzonen zugeordnet worden. Bild: Josef Bischof

Die Siedlungsentwicklung soll an gut erschlossenen Standorten und vor allem im Zentrum erfolgen. In den Aussendörfern – Libingen, Mühlrüti und Dreien –, aber auch in den Weilern wird eine zurückhaltende Siedlungsentwicklung im Einklang mit der Land- und Forstwirtschaft angestrebt. Die Bausubstanz soll erneuert, verträglich umgenutzt, aber auch zurückgebaut werden können. Auch touristische Potenziale sollen sich realisieren lassen.

Bevölkerung soll wieder zunehmen

Zwischen 2006 und 2018 ist die Bevölkerung Mosnangs um 3,3 Prozent geschrumpft. Bis 2040 wird mit einem Bevölkerungszuwachs von 120 Personen auf rund 3000 Einwohnende gerechnet. Zunehmen soll auch die Einwohnerdichte. Wohnen heute noch 35 Menschen auf einer Hektare, sollen es in 25 Jahren 43 sein.

Der kommunale Richtplan ist ein ausserordentlich detailliertes Regelwerk. Allein der Bereich Siedlung ist in die Abschnitte Siedlung, Entwicklungsstrategie, Siedlungsentwicklung und Siedlungsgestaltung gegliedert und umfasst 16 Gebiete. Als Beispiele seien erwähnt: Arealentwicklungsgebiete, Verdichtungsgebiete, Umzonungsgebiete, Auszonungsgebiete, Siedlungserweiterungsgebiete und Sondernutzungsplanung.

Rückmeldungen im E-Mitwirkungstool

Ausser dem Gemeindepräsidenten forderte Schulpräsident Max Gmür zu intensiver Beschäftigung mit der Richtplanung und aktiver Teilnahme am Mitwirkungsverfahren auf. Rückmeldungen werden auf dem E-Mitwirkungstool www.mitwirken.mosnang.ch gewünscht.