Restaurant Neuer Pächter gesucht: Gemeinde Wattwil will «Thurpark» wieder privatwirtschaftlich betreiben lassen Die Gemeinde Wattwil ist Besitzerin der Liegenschaft des Restaurants «Thurpark» und seit zwei Jahren auch der Thurpark Gastro GmbH. Doch nun sucht sie nach einem neuen Pächter, der das Restaurant wieder privatwirtschaftlich führt.

Das Speiserestaurant Thurpark liegt im Zentrum von Wattwil. Bild: Simon Dudle

Der Wattwiler Gemeinderat will den «Thurpark» möglichst rasch wieder privatwirtschaftlich verpachten. In den nächsten Tagen wird das Restaurant daher öffentlich zur Neuverpachtung ausgeschrieben werden, wie die Gemeinde mitteilt.

Die Liegenschaft des «Thurparks» befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Vor zwei Jahren, während der Pandemie, hat die Politische Gemeinde auch die Thurpark Gastro GmbH von der damaligen Pächterin übernommen. Seitdem wird der Thurpark als eigenständiger Betrieb vom Alters- und Pflegeheim Risi geführt.

«Das mit der Übernahme verbundene Betriebskonzept wurde von den Gästen grundsätzlich positiv angenommen», schreibt die Gemeinde nun. «Pandemiebedingte Einschränkungen und das seither veränderte Gästeverhalten führten aber zu Verwerfungen in Frequenzen und Umsatz, wie sie in der gesamten Branche spürbar sind und die Betriebsführung erschweren.» Ausserdem sei die Personalverfügbarkeit nach wie vor anspruchsvoll. Der Gemeinderat will daher zum vor der Pandemie bewährten Modus der privatwirtschaftlichen Verpachtung zurückkehren.

Für die Gäste und Veranstalter ergibt sich keine Änderung. Im Restaurant werden die Gäste zu den bisherigen Öffnungszeiten willkommen geheissen. Auch die Säle und Räume können weiterhin für Veranstaltungen, Anlässe und Feste gebucht werden. (pd)