Schwarze Zahlen: Nesslau präsentiert einen Ertragsüberschuss von

2,11 Millionen Franken Der Gemeinderat Nesslau legte die Rechnung 2018 mit einem Ertragsüberschuss von 2,11 Millionen Franken vor. Weil nun keine zusätzlichen Abschreibungen mehr gemacht werden können, senkt die Gemeinde den Steuerfuss auf 125 Prozent. Sabine Camedda

In Nesslau wird derzeit viel gebaut, dieser Entwicklung trägt die Gemeinde Rechnung. (Bild: Bilder: Sabine Camedda)

Gemeindepräsident Kilian Looser stand das Lächeln im Gesicht. Vor Jahresfrist präsentierte er das Budget der Gemeinde Nesslau mit einem erwarteten Defizit von 260000 Franken. Am Freitagabend konnte er an der Bürgerversammlung ein grosses Plus präsentieren, der Ertragsüberschuss belief sich auf 2,11 Millionen Franken.

Mehrere Faktoren hätten zu diesem Ergebnis beigetragen, erklärte Kilian Looser. Der Bereich Bildung kostete 350000 Franken weniger als budgetiert, beim Winterdienst fielen die Kosten um 270000 Franken tiefer aus. «Es hat 2018 kaum geschneit, wohl aber im Jahr zuvor und auch in diesem Jahr», sagte der Gemeindepräsident.

Auch auf der Einnahmenseite gab es grosse Unterschiede zum Voranschlag. Nesslau nahm 362000 Franken mehr an Staats- und Gemeindesteuern ein als prognostiziert, dazu 133000 Franken mehr Gewinn- und Kapitalsteuern sowie 220000 Franken mehr Grundstückgewinnsteuern.

Zum letzten Mal ausserordentliche Abschreibungen

Die Gemeinde nutzte dieses Geld, um zusätzliche Abschreibungen vorzunehmen. Der Kostenanteil für die Strassenwischmaschine oder die Ausgaben für die Bahnhofstrasse beispielsweise wurden im Wert gleich komplett auf null gesetzt. Unter dem Strich blieben knapp 28000 Franken, die ins Eigenkapital gelegt wurden. Dieses beträgt nun

8,24 Millionen Franken.

Kilian Looser führte aus, dass mit dem neuen Rechnungsmodell ein neuer Abschreibeplan angewendet werde. Dieser erlaube keine ausserordentlichen Abschreibungen mehr. Folglich könne ein Ertragsüberschuss nur noch dem Eigenkapital zugewiesen und dieses ausschliesslich für die Deckung von Defiziten verwendet werden.

Der Gemeinderat schlug daher vor, den Steuerfuss von 139 auf 125 Prozent zu senken. Dies habe keine Auswirkungen auf den Beitrag

vom Finanzausgleich, erklärte Kilian Looser. Basierend auf dem tieferen Steuerfuss sieht die Gemeinde Nesslau im Voranschlag einen Aufwandüberschuss von 210000 Franken vor, dies bei einem Gesamtbudget von über 22 Millionen Franken.

Ein Fuss- und Radweg ins Johanneum soll gebaut werden

Kilian Looser stellte den Bürgerinnen und Bürgern einige Projekte vor, die im laufenden Jahr realisiert werden sollen. Die Kindertagesstätte und die Erschliessungsstrasse Untersteig/Berstel wurden in zwei separaten Gutachten behandelt. Der Fuss- und Radweg ins Johanneum in Neu St. Johann soll in diesem Jahr nun umgesetzt werden. Das Projekt habe noch angepasst werden müssen, weil dieser Weg nicht über die SOB-Brücke über die Luteren geführt werden könne und es eine zweite Brücke brauche, sagte Kilian Looser. Der Gemeinderat habe zudem beschlossen, den Weg gleich bis zur Bühlerbrücke weiter zu führen.

Ebenfalls soll in diesem Jahr die letzte Lücke am Thurweg von der Schneiterbrücke zur Laaderbrücke geschlossen werden. Wie Kilian Looser sagte, sei noch nicht definitiv entschieden, wo dieser Weg genau durchführen werde. Mit dem Ja zum Budget sprachen die Nesslauer Bürger einen Beitrag der Gemeinde an die neue Steuerung und den neuen Motor der Sesselbahn auf die Wolzenalp bei Krummenau. Nicht zuletzt will die Gemeinde auch mit der Revision der Ortsplanung beginnen.

Gemeinde entwickelt sich durch Bautätigkeit

Vor der Abwicklung der Traktanden sprach Kilian Looser einige Themen an, die in der Gemeinde aktuell sind. «Es herrscht eine rege Bautätigkeit», stellte der Gemeindepräsident fest. Einige Bauprojekte sind in der Umsetzungsphase, es zeichnen sich bereits wieder neue Projekte ab.

Seit einiger Zeit ist die Deponie Spitol in Betrieb. Diese funktioniere gut, sagte Kilian Looser. Er wies aber darauf hin, dass die Einfahrt von der Deponie in die Schwägalpstrasse gefährlich sei. Hier sei die Gemeinde Nesslau bestrebt, eine Lösung zu finden, beispielsweise mit einer Tempobeschränkung.