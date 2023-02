Reportage Keine Verpflegung, schlechte Sicht, schwierig zugängliches WC: Beim Besuch eines Fussballspiels werden die Mängel der Sportanlage Rietwis in Wattwil ersichtlich Im letzten Herbst wurde die neue Sportanlage in der Toggenburger Zentrumsgemeinde eröffnet. Damit der Fussballklub künftig dort spielen darf, sind Nachrüstungen nötig. Doch das Spielerlebnis ist auch dann alles andere als ideal, wie ein Augenschein zeigt.

Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer am Mittwochabend haben es vorgezogen, das Spiel ohne Sichteinschränkung zu schauen. Bild: Beat Lanzendorfer

Das Smartphone zeigt vier Grad Minus. Keine ideale Temperatur für sportliche Aktivitäten im Freien. Die meisten der Wattwiler und Uzwiler Spieler, die sich am Mittwochabend auf dem Allwetterplatz der Sport- und Freizeitanlage Rietwis in einem Testspiel gegenüberstehen, tragen Handschuhe und unter dem Fussballtenü weitere Textilien, um sich irgendwie vor der Kälte zu schützen.

Zuschauer? Zwölf hinter der Umzäunung – Tendenz abnehmend. 26 am Spielfeldrand innerhalb der Umzäunung – Tendenz steigend. Steigend deshalb, weil die meisten, die das Geschehen von ausserhalb verfolgen, im Verlaufe der ersten Halbzeit den Spielfeldrand innerhalb der Umzäunung betreten, um eine bessere Sicht zu haben.

Trotz Kälte keine warmen Getränke

Als Fabio Moser nach 24 Minuten Uzwil in Führung schiesst, sieht ein Grossteil der Zuschauenden das Tor bereits ohne optische Einschränkung durch das Drahtgeflecht. Für heute und bei den wenigen Schaulustigen stellt dies kein Problem dar. Testspiele liegen nicht in der Kompetenz des Verbandes. Die beiden Mannschaften können sich darauf verständigen, dass Zuschauer direkt am Spielfeldrand erlaubt sind. Sofern der Unparteiische nicht sein Veto einlegt. Das war am Mittwoch nicht der Fall.

Nach weiteren zwei Toren der Uzwiler ist bald einmal Halbzeit – am Ende gewinnen die Gäste mit 7:0. Gefühlt ist es noch kälter geworden. Jetzt wäre der ideale Zeitpunkt, um sich mit einem warmen Getränk zu stärken. Am besten im Innenbereich der Sporthalle. Diese ist aber verschlossen und im Gespräch erklärt ein Zuschauer: «Es gibt keine Küche, deshalb kann auch keine Wirtschaft betrieben werden.»

Bei Pflichtspielen dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht mehr innerhalb der Umzäunung aufhalten – auch nicht mehr unmittelbar hinter dem Tor. Bild: Beat Lanzendorfer

Auf die Frage, woher denn der Halbzeittee für die Mannschaften herkommt, erklärt FC Wattwil-Bunt-Sportchef «Gusti» Geiger: «Den habe ich zu Hause zubereitet und mitgenommen.»

Kein WC im Aussenbereich

Noch etwas irritiert: Wer ein menschliches Bedürfnis hat, findet im Aussenbereich kein WC. Dieses ist durch einen separaten Eingang westlich der Halle im Kellergeschoss zu finden. Der Haken: Die Türe verschliesst automatisch. Am Mittwoch wurde das Problem dadurch gelöst, dass ein Besenstiel dazwischen geklemmt wurde. Auch eine Lösung. Irgendwie wird man den Eindruck nicht los, dass die Vereine beim Projekt «Rietwis» nicht wirklich ein Mitspracherecht hatten. Etwas, das in Wattwil schon lange bemängelt wird.

Positiv hingegen ist: Der Kies auf dem Vorplatz wurde entfernt. Da hat man erste Lehren gezogen, weil die Steinchen oft dort lagen, wo sie für Ärger oder Schäden sorgten – auf dem roten Platz sowie dem Allwetter- und Trainingsplatz.

Was bleibt vom Mittwochabend? Wattwil verfügt mit der neuen Sportanlage über ein Bijou, das in der Region Seinesgleichen sucht. Der FC Wattwil Bunt findet dort optimale Trainingsplätze vor. Mehr aber nicht. Damit er auf der Rietwis überhaupt Ligaspiele durchführen kann, muss der Platz nachgerüstet werden. Und auch für Fans ist die Anlage überhaupt nicht ausgerüstet.

Nicht umsonst sagt ein am Mittwoch anwesendes Mitglied des Fussballklubs: «Unsere Heimat bleibt die Grüenau, dort steht auch unser Klubhaus.» Der Verein wird aber nicht darum herumkommen, bei Spielen unter der Woche auf die Rietwis auszuweichen, so wie es in der Vergangenheit die Breite in Bütschwil war, weil es auf der Grüenau keine Beleuchtung gibt.

Die technische Zone mit den Spielerbänken wird neu an der Nordseite des Allwetterplatzes angebracht. Bild: Beat Lanzendorfer