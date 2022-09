Release-Party In Krummenau schwebt Livia Rita mit ihren Kreaturen hoch zum musikalischen Début Fünf Jahre arbeitete Livia Rita an ihrem Début-Album «Fuga Futura». Dieses Wochenende wird nun die Platte getauft – wie es sich für die Nesslauer Multi-Künstlerin gehört, in einer ungewöhnlichen Umgebung.

Livia Rita feiert am Wochenende die Veröffentlichung ihres Début-Albums auf dem Sessellift zur Wolzenalp. Bild: PD

«Ich schwebe gerne», sagt Livia Rita. Die Nesslauer Künstlerin, Musikerin und Modeschöpferin veröffentlicht ihr Début-Album «Fuga Futura» dieses Wochenende mit einer Performance auf dem Wolzenalp-Sessellift. Dreissig kostümierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter werden als Livia Ritas «Creatures» gemeinsam mit dem Publikum hoch und runter gleiten.

Positioniert mit der Heimat

1992 geboren und in Nesslau aufgewachsen pendelt Livia Rita heute zwischen Zürich und London. Dort schloss die gelernte Textildesignerin 2015 ein Studium in zeitgenössischer Performance ab. Künstlerisch tätig ist sie schon seit einigen Jahren und wirkt an der Schnittstelle zwischen Mode, Tanz und Performance – und mit ihrem musikalischen Début nun auch vermehrt als Sängerin. Für ihren ganzheitlichen künstlerischen Ansatz erhielt Livia Rita letztes Jahr den Wanderpreis von Kultur Toggenburg.

Im Toggenburg ist sie nur selten auf der Bühne zu sehen. «Ich trete normalerweise in grösseren Städten auf», erzählt Livia Rita. Aber das Obertoggenburg lässt sie nicht los. Die Region sei für sie wertvoll und habe sie immer stark inspiriert. Mittlerweile positioniert sie sich auch international als Künstlerin so:

«Das Obertoggenburg als Heimat, wo ich aufgewachsen bin, das ist speziell. Und für mich etwas Persönliches und Authentisches.»

Für die Musik Zeit gelassen

Das Album «Fuga Futura» hat einen langen Reifungsprozess hinter sich. Im Toggenburg führte Livia Rita die dazugehörige Performance bereits im Jahr 2019 auf. «Es war für mich eine Lernphase», sagt die Künstlerin. Die Stücke zu komponieren sei das eine, sie aber im Gesamtwerk mit Kostümen und Tanz zu verorten brauche Zeit. Und die Stücke mussten natürlich auch musikalisch geschliffen werden.

«Wir haben sehr lange an dem Album gearbeitet, bis wir das Level erreicht haben, so dass wir es veröffentlichen können.»

Livia Rita schliff auch im Toggenburg an der Performance zu «Fuga Futura», 2019 zum Beispiel in Lichtensteig. Bild: Sascha Erni

Perfektion sei dabei nicht im Fokus gestanden, aber Stimmigkeit, erklärt Livia Rita. Die Bühnenauftritte seien ein Mittel gewesen, um zu prüfen, wie die Stücke und die Performance beim Publikum ankommen – und auch, um zu tüfteln und neue Ideen auszuprobieren. Zu jedem der elf Songs erschuf sie eine der «Creatures», Kunstfiguren mit Superkräften. Und natürlich sind alle Kreaturen von ihr selbst eingekleidet worden.

Mythologische Kreaturen und satte Beats

Inhaltlich bewegt sich Livia Rita mit ihrem Début-Album im Spannungsfeld von Identität, Wahrnehmung, Natur und Gesellschaft. Sie spricht von einer Mythologie, die sie erschaffen wolle: eine Verbindung zwischen realen Gegebenheiten und Fantasie, Wünschen, Träumen und Ängsten. Dazu kombiniert die Nesslauerin ihre Stimme mit elektronischer Musik und experimentellen Klängen.

Fuga Futura: «Fantasy» Quelle: Livia Rita

«Es geht mir dabei nicht um Eskapismus», wie die Künstlerin betont. Das befreitere Denken, das ihre Arbeit ermögliche, habe mehr etwas von einem Verdauen, um sich selbst Visionen zu schaffen und so als Person stärker zu werden. Das sei ein wenig wie in einem Videospiel, wo man sich ermächtigt und kraftvoll fühlen möchte. So entstanden dann auch die elf «Creatures». Sie habe sich gefragt:

«Was könnte ich mir für Superkräfte geben?»

Selbstverständlich werden Livia Ritas Kreaturen am Wochenende ebenfalls auf dem Sessellift das Schweben erlernen. «Die Creatures sieht man im Toggenburg nicht häufig», sagt Livia Rita. «Aber mit dem Schweben im Obertoggenburg haben wir uns so etwas wie ein Ritual aufgebaut.»