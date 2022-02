Rekord 108 Jahre alt – umgerechnet in Menschenjahre: Die älteste Bernhardiner-Hündin der Schweiz kommt aus Oberbüren Giulietta ist 15 Jahre alt und somit die älteste Bernhardiner-Hündin der Schweiz und vielleicht auch schon bald der ganzen Welt. Trotz ihres hohen Alters ist sie immer noch aktiv.

Giulietta geht mit ihrem Herrchen Jakob Gahlinger Gassi. Bild: PD

15 Jahre alt ist die Oberbürer Hündin Giulietta. In der Hundewelt ist das eine Sensation. Denn Giulietta ist somit die älteste Bernhardiner-Hündin der Schweiz. Umgerechnet in Menschenjahre wären es sogar stolze 108 Jahre, die diese Hündin zählt. Das berichtete der Fernsehsender Tele M1 am Montag.

Das Geheimnis ist eine gute Betreuung

Besitzer der alten Hündin ist Jakob Gahlinger. Er sagt: «Früher musste sie folgen, heute darf sie alles.» Auf die Frage des TV-Senders, warum die Hündin so alt geworden sei, nennt der Hundebesitzer verschiedene Faktoren: eine gute Betreuung, viel Bewegung, keine Überforderung, keine Treppen, wenig Sprünge und kein Übergewicht.

Auffallend sei auch der gute Zustand der alten Hündin, wie Manuela Del Medico, Zuchtwartin des Schweizerischen St.Bernhards-Clubs, gegenüber dem Tele M1 betonte. «Sie kann noch alles selbst, ohne Hilfe oder Medikamente.»

Und tatsächlich ist die Hündin überdurchschnittlich fit für ihr Alter. Hundebesitzer Gahlinger geht täglich vier Mal Gassi mit Giulietta. Er sagt:

«Solange sie so spaziert und schnüffelt, hat sie Freude am Leben.»

Rekordtiefe Lebenserwartung und rekordhohes Gewicht

Die durchschnittliche Lebenserwartung von Bernhardiner beträgt neun Jahre. Auffallend an den Tieren ist neben der für Hunde tiefen Lebenserwartung vor allem das Gewicht. Bernhardiner-Hunde sind die schwersten Hunde. Sie wiegen bis zu 120 Kilo.

Im Oktober wird die Giulietta 16 Jahre alt. Dann wird sie vermutlich die älteste Bernhardiner-Hündin auf der Welt sein. Doch das werde wahrscheinlich der letzte Geburtstag von Giulietta sein. Jakob Gahlinger sagt: «Jeder Tag, jede Woche in der sie bei mir ist, ist schön, aber ich bin mir auch bewusst, dass ich sie irgendwann gehen lassen muss.»