Reka-Dorf setzt mit einem Umbau in Wildhaus ein Zeichen

Das Reka-Feriendorf in Wildhaus. (Bild: PD)

(pd/lis) Zum Auftakt der Wintersaison am 20. Dezember erstrahlt das Reka-Feriendorf in neuem Glanz. 25 Wohnungen und die «Social Area» als Treffpunkt für Gross und Klein werden komplett erneuert und mit neuen Angeboten versehen. Das teilte gestern die Genossenschaft Schweizer Reisekasse (Reka) mit.

Mit der Investition von rund einer Million Franken will Reka ein Zeichen setzen, heisst es in einem Schreiben. Trotz dem in der Öffentlichkeit stark beachteten Bergbahnenstreit um ein gemeinsames Skiabonnement bleibe Wildhaus ein familienfreundlicher Standort.

Investition beträgt rund eine Million Franken

Das Reka-Feriendorf Wildhaus wurde 1970 erbaut, 1980 erweitert, 2011 mit einem neuen Familienhallenbad versehen und wird nun modernisiert. Die Investition in die Erneuerung des ehemaligen Gemeinschaftshauses und der 25 Ferienwohnungen beträgt rund eine Million Franken. Darin nicht berücksichtigt sind weitere Investitionen im technischen Bereich.

«Im Reka-Feriendorf Wildhaus werden unsere Gäste eine attraktive ‹Social Area› vorfinden», so Damian Pfister, Leiter Reka-Ferien. In einer Social Area können sich die Gäste treffen und gemütlich verweilen. Auch der Rekalino-Club für Kinder und Jugendliche wird räumlich abgetrennt. Die neue, teilweise offen gestaltete Küche dient den Themenabenden und kann für Kochkurse eingesetzt werden.

25 der insgesamt 57 Ferienwohnungen erhalten ein umfassendes Facelifting wie neue Böden, neue Anstriche oder neue Möblierungen. Teilweise werden auch die Nasszellen renoviert. Dank der Erneuerungen wird die bei Familien beliebte Anlage auch für andere Zielgruppen interessant. «Mit neuen Angeboten wollen wir vor allem in der Nebensaison auch ‹Best Agers› ansprechen», wird Pfister in der Mitteilung zitiert. Das Toggenburg mit seiner Tier- und Pflanzenwelt, den Wander-, Kletter- und Bikerouten und dem kulturellen Angebot biete ideale Voraussetzungen.

Aus der Not eine Tugend machen

Reka habe sich zum Ziel gesetzt, ihren Gästen trotz oder gerade wegen des Bergbahnstreits im Obertoggenburg in Wildhaus interessante Angebote zu offerieren, steht in der Mitteilung. Nebst den günstigen Reka-Übernachtungspreisen haben auch die Bergbahnen Wildhaus in der kommenden Wintersaison günstige Angebote, wie ein neues übertragbares Elternticket oder eine 2-Stunden-Karte. Preislich schweizweit unschlagbar sei das Skischulkombiticket. Das beinhaltet die Skischule inklusive Skipass und im Vergleich zum Vorjahr betragen die Preisnachlässe gemäss Reka bei den Familienskipässen rund 20 Prozent.