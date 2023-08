Reitverein Alttoggenburg Warum Cloony seine Pension geniesst und bei den Bütschwiler Pferdesporttagen am kommenden Wochenende die beste Aussicht hat Acht von zehn OK-Mitgliedern der Bütschwiler Pferdesporttage sind Frauen. Marina Rüegg sagt, weshalb dies so ist und warum der dreitägige Anlass jeweils das ganze Dorf und die Region mobilisiert.

Am Samstag gehört der Reitplatz den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Fahrcups. Bild: zvg

Am kommenden Wochenende wird Bütschwil einmal mehr zum Mekka des Pferdesports. Mit den Pferdesporttagen organisiert der Reitverein Alttoggenburg und Umgebung einen Anlass, der die Massen im Dorf mobilisiert.

Zuständig dafür ist ein zehnköpfiges Organisationskomitee. Das Erstaunliche daran: Mit OK-Präsident Urban Koller und Bauchef Albert Brägger gehören diesem nur zwei Männer an. Die übrigen Chargen werden von Frauen besetzt.

Marina Rüegg – eine von acht Frauen

Eine, die der Führungscrew schon seit vielen Jahren angehört, ist die 36-jährige Marina Rüegg. Dass die Frauen im OK und auch im Vereinsvorstand eine Vormachtstellung einnehmen, liegt vermutlich daran, dass im Freizeitbereich mehr Frauen als Männer reiten. «Neumitglieder des Reitvereins Alttoggenburg sind grösstenteils Frauen», sagt Rüegg.

Marina Rüegg gehört seit vielen Jahren zum OK der Bütschwiler Pferdesporttage. Bild: Beat Lanzendorfer

Erste Erfahrungen im OK sammelte sie vor zwölf Jahren. Seit 2017 leitet sie das Sekretariat und ist unter anderem für die Ausschreibungen zuständig. «Meine Arbeit beginnt jeweils im Juni.» Zeitlich intensiv werde es in den Tagen vor den Pferdesporttagen und am Wochenende selber. Hierzu erklärt sie: «Zu meinen Aufgaben gehören etwa das Erstellen der Start- und Ranglisten sowie das Bereitstellen der Preise. Denn Ross und Reiterinnen und Reiter sollen für ihre Leistungen auch entsprechend honoriert werden.»

Plausch-Stafette am Samstag

Darauf angesprochen, welche Prüfungen an den Pferdesporttagen nicht verpasst werden sollten, sagt Rüegg: «Von Freitag bis Sonntag ist für alle Pferdesportfans etwas dabei.» Als Höhepunkte bezeichnet sie den Fahrcup vom Samstagnachmittag sowie den OKV-Springcup NOP vom Sonntagnachmittag. Beides sind Teamwettkämpfe, an welchen verschiedene Ostschweizer Reit- und Fahrvereine im Team gegeneinander antreten.

Das Programm Freitag, 25. August, 18 Uhr, Vereinsspringen. Samstag, 26. August, ca. 8 Uhr, Einlaufprüfung Fahrcup; 13.30 Uhr, OKV-Fahrcup; 17 Uhr, Plauschstafette der Dorfvereine. Sonntag, 27. August, ab ca. 8.30 Uhr verschiedene Springprüfungen; ca. 12.30 Uhr, Einlaufprüfung OKV-Springcup NOP; ca. 13.45 Uhr Show-Programm «Hacienda Mariposa»; ca. 14.30 Uhr OKV-Springcup NOP.

Und dann gibt es noch eine Disziplin, die Rüegg vor vier Jahren mitgegründet hat und die ihr ganz besonders am Herzen liegt: Die Plausch-Stafette für umliegende Vereine, bei der sogar auf die einzelnen Teams gewettet werden kann. «Insgesamt besteht die Plausch-Stafette aus fünf Disziplinen. Gestartet wird am Samstag circa um 17 Uhr.» Die Stimmung unter den teilnehmenden Dorfvereinen sowie im Publikum sei jeweils grossartig.

Show-Programm am Sonntag

Ein weiterer Höhepunkt sei bestimmt auch die Show vom Sonntagnachmittag. Um ca. 13.45 Uhr präsentiert Michaela Frei und ihr Team von der Hacienda Mariposa die Besonderheiten der Paso-Fino-Pferde.

Die Liebe zum Pferd hat Rüegg schon in jungen Jahren entdeckt. «Die Faszination für den Pferdesport ist wohl kein Zufall, da auch meine Mutter eine begeisterte Pferdesportlerin ist», so Rüegg. Später hat sie an Springturnieren teilgenommen und besitzt mit Cloony ein eigenes Pferd. Seit sie verheiratet und Mutter einer einjährigen Tochter ist, hätten sich die Prioritäten etwas verlagert.

Ein- bis zweimal wöchentlich ist sie dennoch bei ihrem Pferd, sei aber enorm dankbar für alle Personen, die sich tagtäglich so zuverlässig um ihr Pferd kümmern. Ohne diese wäre es kaum möglich, ein eigenes Pferd zu besitzen. Mit seinen 22 Jahren geniesse Cloony mittlerweile seine verdiente Pension. «Ihm geht es sehr gut, er hat ein schönes Leben bei uns im Stall.» Und weil sich der Stall in unmittelbarer Nachbarschaft des Wettkampfgeländes nahe dem Bütschwiler Soorpark befindet, hat Cloony am Wochenende einen der besten Zuschauerplätze.