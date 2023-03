Wahlen SP Toggenburg stellt drei Kandidaturen für die Nationalratswahlen und besetzt das vakante Präsidium neu Am 24. März trafen sich zahlreiche Mitglieder der SP Toggenburg zu ihrer alljährlichen Hauptversammlung, dieses Jahr im B-Treff Wattwil. Die Regionalpartei gab auch ihre Nominationen für die Nationalratswahlen im Herbst bekannt.

Die SP Toggenburg nominiert für den Nationalrat (von links): Joel Müller aus Wattwil, Petra Kohler aus Bazenheid und den neuen Präsidenten Martin Sailer aus Unterwasser. Bild: PD

Vor einer Woche fand die Hauptversammlung der SP Toggenburg in Wattwil statt. Da es bald in die nationalen Wahlen geht, gab die Regionalpartei ihre Kandidaturen bekannt. Es sind dies Petra Kohler und Joel Müller auf der SP-Nachwuchsliste und Martin Sailer auf der SP-Hauptliste. Letzterer wurde zudem an der Hauptversammlung einstimmig zum neuen Präsidenten der SP Toggenburg gewählt – er bekleidete das vakante Amt bisher ad interim. Das schreibt die SP nun in einer Medienmitteilung.

Noch als Interimspräsident erläuterte Martin Sailer in seinem Jahresbericht die Aktivitäten des vergangenen Jahres: Die erfolgreiche Unterschriftensammlung für die St. Galler Klimafondsinitiative, der Sommerspaziergang mit Ruedi Bösch zum Thema Biodiversität, ein Besuch bei der Heks St.Gallen, den Neujahrsanlass mit Referenten Danny Schlumpf und ein runder Tisch in der Berit Klinik mit Barbara Gysi zum Thema Pflegeinitiative.

Als Höhepunkt bezeichnete Sailer die Wahl von Christian Gertsch als Gemeindepräsident der vereinigten Gemeinde Neckertal. Weniger erfreulich war für die SP der Rücktritt von Ruedi Bösch aus dem Gemeinderat Wattwil. «Danach ging das Jahr nahtlos weiter mit dem Wahlkampf Barbara Gysis», so Sailer. Gysi war geladener Gast der Hauptversammlung und informierte die Anwesenden gemeinsam mit Wahlkampfleiter Christoph Thurnherr über zukünftige geplante Aktivitäten. (pd/ser)