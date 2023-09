Regionalfussball Zweitligist Wattwil Bunt kommt nicht vom Fleck und kassiert beim 1:3 gegen Uzwil 2 die fünfte Saisonniederlage Nach fünf Runden steht es nicht gut um den Toggenburger Zweitligisten aus der Zentrumsgemeinde. Ohne Punkte verharrt die Mannschaft abgeschlagen am Tabellenende. In der 3. Liga sieht die Wochenende-Bilanz von Kirchberg und Neckertal-Degersheim ebenfalls nicht berauschend aus. Ebnat-Kappel hingegen landet einen hohen Sieg.

Jeton Seferi (am Boden) und seine Wattwiler machen schwierige Zeiten durch. Nach fünf Runden wartet die Mannschaft weiterhin auf den ersten Punktgewinn. Bild: Beat Lanzendorfer

Wattwil Bunt kommt in der 2. Liga weiterhin nicht auf Touren. Das 0:3 am Sonntag bei Uzwil 2 ist bereits die fünfte Saisonniederlage. Was dabei zu denken gibt: Mit 21 Gegentoren stellt die Mannschaft die mit Abstand löchrigste Defensive aller 14 Teams in der Gruppe 2. Auch in der Offensive tun sich die Toggenburger schwer. Mit drei Treffern in fünf Spielen blieben die Stürmer bisher weit hinter den Erwartungen.

Mit dem 0:3 waren die Wattwiler noch gut bedient, obwohl Jeton Seferi in der ersten Halbzeit zweimal aus aussichtsreicher Position vergab. Zu diesem Zeitpunkt hätten die deutlich überlegenen Gastgeber aber längst führen müssen. Mit dem Toreschiessen warteten die Uzwiler dann bis zur zweiten Halbzeit. Es waren Uetz, Imper und Vasic, die zwischen der 57. und 89. Minute das Schicksal der Gäste besiegelten.

Während Uzwil 2 nach dem dritten Saisonsieg auf Platz 5 vorgerückt ist, droht Wattwil Bunt schon in der Anfangsphase der Meisterschaft den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren. Am kommenden Samstag bietet sich im Heimspiel gegen Romanshorn die nächste Gelegenheit, endlich etwas für das Punktekonto zu tun.

Drittligisten mit mässiger Bilanz

Kirchberg konnte beim Gastspiel in Dussnang praktisch in letzter Sekunde einen Nuller abwenden. Das Team lag schon nach 15 Minuten durch Tore von Bucher und Stauffacher mit 0:2 hinten und tat sich lange Zeit schwer. Sieben Minuten vor dem Abpfiff kehrte mit dem Anschlusstreffer von Mario Kuhn die Hoffnung auf einen möglichen Punktgewinn aber wieder zurück. Und als Adrian Oberholzer in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 traf, konnte die zweite Saisonniederlage doch noch abgewendet werden. Mit acht Punkten aus sechs Spielen belegen die Kirchberger aktuell Rang 6 in der Tabelle.

Trotz Führung nach 57 Minuten durch Levin Bürkler musste Neckertal-Degersheim das Spielfeld gegen Aadorf als Verlierer verlassen. Die Thurgauer konnten in der Schlussviertelstunde das Blatt durch zwei Tore von Luca Gianforte noch wenden. Während Aadorf nun erster Verfolger von Spitzenreiter Glarus ist, verharren die Neckertaler auf dem achten Tabellenplatz.

Ebnat-Kappel schafft einen Kantersieg

13:1 lautete das Verdikt von Viertligist Ebnat-Kappel gegen das abgeschlagene Schlusslicht Münchwilen 2. Acht verschiedene Ebnater Spieler reihten sich unter die Torschützen. Nach diesem Kantersieg bleiben die Obertoggenburger mit einem Punkt Rückstand in Tuchfühlung mit dem Spitzenduo Tobel 2 und Uzwil 3.