Zwei Testspiele mit Toggenburger Beteiligung waren am Wochenende vorgesehen – stattfinden kann allerdings nur Henau–Bazenheid

Der FC Bazenheid war in der laufenden Winterpause mit acht Neuzugängen an der Transferfront äusserst aktiv. Um die Neuen zu integrieren, sind bis Mitte März fünf Testspiele vorgesehen. Nicht stattfinden kann am Sonntag hingegen das Spiel der liechtensteinischen Frauenfussballnationalmannschaft gegen die Bütschwiler Frauen. Im Team der Liechtensteinerinnen grassiert das Coronavirus.