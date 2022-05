Regionalfussball Zu wenig Durchschlagskraft in der Offensive: Bazenheid muss sich bei der SV Schaffhausen mit 0:2 geschlagen geben Eine Stunde sieht es für die Toggenburger in der 2. Liga interregional gegen Aufstiegsfavorit SV Schaffhausen nach einem Punktgewinn aus, dann schlägt Luca Tranquilli zweimal zu.

Torhüter Bruno Donnici war der beste Bazenheider, die Niederlage konnte aber auch er nicht verhindern. Bild: Beat Lanzendorfer

Lange Zeit behielt Bazenheids Torhüter Bruno Donnici im Duell gegen Schaffhausens Spielmacher und Torjäger Luca Tranquilli die Oberhand. Er brachte den zehnfachen Saisontorschützen mehrfach zur Verzweiflung.

Nach einer Stunde wendete sich das Blatt. Nach einem weiten Ball wuchtete Schaffhausens Nummer 7 den Ball zum 1:0 ins Netz. Dreissig Minuten später war er erneut zur Stelle und stellte mit dem 2:0 den Sieg des Aufstiegsfavoriten definitiv sicher.

Bazenheid verpasst die Führung in der Startphase

Nicht wie in den vergangenen Spielen, waren die Toggenburger am Sonntag von Beginn weg hellwach. In dieser Phase verpassten sie es, die Einheimischen mit der möglichen Führung in Verlegenheit zu bringen.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine Partie mit einigen unnötigen Fouls auf beiden Seiten, was den Spielfluss auf dem Kunstrasen erheblich beeinträchtigte. Unter dem Strich geht der Sieg der Gastgeber aber in Ordnung. Sie verfügten in der Offensive nebst Tranquilli über weitere Kräfte, die häufiger in der Lage waren, Gefahr heraufzubeschwören, als dies auf der Gegenseite der Fall war.

Während die SV Schaffhausen nach Punkten zum Tabellenzweiten Kreuzlingen aufgeschlossen hat, verbleiben die Toggenburger auf Position neun. Die nächste Gelegenheit, einem Favoriten ein Bein zu stellen, bietet sich den Bazenheidern am Mittwoch gegen Amriswil.

Die Thurgauer haben am Samstag durch den Sieg gegen den Wiler Nachwuchs die Tabellenspitze übernommen. Möglich wurde dies, weil Weesen, bisher Leader, zeitgleich gegen Schlusslicht Blue Stars ZH nicht über ein Unentschieden hinauskam.